NBA, i risultati della notte. Fontecchio sorride al supplementare. Vince ancora Detroit, bene Lakers e Spurs

Nove partite nella notte NBA. Sorride ancora Simone Fontecchio, visto che i suoi Miami Heat vincono dopo un tempo supplementare contro i Cleveland Cavaliers per 140-138. Decisivo l’alley oop firmato Wiggins-Jovic a quattro decimi dalla fine, dopo che Mitchell aveva pareggiato nuovamente i conti, lasciando comunque una piccolissima possibilità, poi sfruttata, ai padroni di casa. Il migliore per Miami è Norman Powell con 33 punti, ma impressiona anche la doppia doppia di Kel’El Ware, che firma 14 punti e ben 20 rimbalzi. Dalla panchina contributo clamoroso di Jaime Jacquez Jr. con 22 punti, 13 rimbalzi e 7 assisst, mentre Fontecchio firma 13 punti e 4 rimbalzi in sedici minuti di gioco. A Cleveland, invece, non bastano le doppie doppie di Donovan Mitchell (28 punti, 15 rimbalzi e anche 8 assist) e di Evan Mobley (21 punti e 10 rimbalzi).

Continua la striscia positiva dei Detroit Pistons, che hanno al momento il miglior record della lega (9-1). La settima vittoria consecutiva arriva al supplementare contro gli Washington Wizards, che invece subiscono la nona sconfitta di fila. Finisce 137-135 con Detroit trascinata da un clamoroso Cade Cunningham da 46 punti, 12 rimbalzi e 11 assist, ma dalla panchina arriva anche il contributo inaspettato di Daniss Jenkins, che firma 24 punti e la tripla per il pareggio allo scadere dell’ultimo quarto. Per Washington il migliore è stato CJ McCollum con 42 punti.

In attesa ancora del rientro di LeBron James, i Los Angeles Lakers ritrovano subito la vittoria e lo fanno sul campo degli Charlotte Hornets per 121-111, guidati da un Luka Doncic 38 punti. Decisivo il parziale del terzo quarto (31-15) in favore dei californiani, che hanno un ottimo contributo anche da Austin Reaves (24 punti) e Rui Hachimura (21). Tra le fila di Charlotte da segnalare i 34 punti di Miles Bridges.

Un Victor Wembanyama da 38 punti e 12 rimbalzi guida i San Antonio Spurs alla vittoria per 121-117 contro i Chicago Bulls, che sono alla terza sconfitta di finale. Decisivo un ultimo quarto da 32-19 con gli ospiti che ribaltano completamente la partita. Ai padroni di casa non bastano i 23 punti di Kevin Huerter e i 20 di Tre Jones.

La tripla di Desmond Bane proprio sulla sirena regala il successo agli Orlando Magic contro i Portland Trail Blazers 115-112. Orlando trascinata dai 28 punti di Paolo Banchero, mentre per Portland il migliore è Shaedon Sharpe con 31 punti. Altra vittoria di misura è quella dei Milwaukee Bucks, che superano 116-114 i Dallas Mavericks con un ultimo quarto da 37-26 e con un Giannis Antetokoummpo da 30 punti, 8 rimbalzi e 6 assist. Dallas perde, ma comincia ad accendersi sempre di più la stella di Cooper Flagg, con la prima scelta dell’ultimo Draft che firma il suo career high con 26 punti (a referto anche 9 rimbalzi).

Tra le prestazioni singole migliori della serata c’è anche quella di Anthony Edwards, che guida con i suoi 35 punti Minnesota alla vittoria contro gli Utah Jazz per 120-113. Tutto facile per i Phoenix Suns, che superano agevolmente in casa i New Orleans Pelicans per 121-98 grazie soprattutto ad un clamoroso Grayson Allen da 42 punti, al suo massimo in carriera e capace anche di segnare dieci triple. In chiusura il successo esterno degli Atlanta Hawks, che battono 105-102 i Los Angeles Clippers con l’inaspettata prestazione del ceco Vit Krejci dalla panchina, autore di 28 punti, ovviamente il suo career high in NBA.

RISULTATI NBA 2025-2026 (11 NOVEMBRE)

Charlotte Hornets – Los Angeles Lakers 111-121

Detroit Pistons – Washington Wizards 137-135 d.t.s

Orlando Magic – Portland Trail Blazers 115-112

Miami Heat – Cleveland Cavaliers 140-138 d.t.s

Chicago Bulls – San Antonio Spurs 117-121

Dallas Mavericks – Milwaukee Bucks 114-116

Phoenix Suns – New Orleans Pelicans 121-98

Utah Jazz – Minnesota Timberwolves 113-120

Los Angeles Clippers – Atlanta Hawks 102-105