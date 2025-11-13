NBA, i risultati della notte (13 novembre): Jokic ne fa 55 e trascina i Nuggets, 46 punti per Steph Curry contro gli Spurs

Prosegue spedita la regular season 2025-2026 della NBA con ben dodici partite disputate nella notte, dove come sempre non sono mancate le grandi emozioni: andiamo quindi a fare un breve recap di quanto accaduto nella Lega cestistica più famosa al mondo.

Vittoria casalinga per i Charlotte Hornets (4-7) sui Milwaukee Bucks (7-5) per 111-100 con 20 punti di Miles Bridges e 16 punti di Collin Sexton – 25 punti di Ryan Rollins e 21 punti di Myles Turner tra le fila dei Bucks. Rispettano il fattore campo anche i Detroit Pistons (10-2) contro i Chicago Bulls (6-5) per 124-113: 28 punti e 13 rimbalzi di Paul Reed e 18 punti con 12 assist di Daniss Jenkins, con 21 punti e 14 rimbalzi di Matas Buzelis e 20 punti di Kevin Huerter per i Bulls. Blitz esterno degli Orlando Magic (6-6) a New York contro i Knicks (7-4) per 107-124 grazie a 28 punti e 9 rimbalzi di Franz Wagner e 22 punti di Desmond Bane – 31 punti di Jalen Brunson e 15 punti con 12 rimbalzi di Karl-Anthony Towns per i padroni di casa. Successo interno per i Boston Celtics (6-7) sui Memphis Grizzlies (4-9) col punteggio di 131-95: decisivi 24 punti di Paython Pritchard e 20 di Derrick White, con Jalen Jackson Jr. top scorer dei Grizzlies con 18 punti.

Fanno saltare il fattore campo i Cleveland Cavaliers (8-4) contro i Miami Heat (7-5) per 116-130: doppia doppia di Jarrett Allen (30 punti e 10 rimbalzi) e 21 punti di De’Andre Hunter, con 27 punti di Norman Powell per gli Heat – 13 punti in 19’ sul parquet per il nostro Simone Fontecchio. Colpo fuori casa dei Portland Trail Blazers (6-5) sui New Orleans Pelicans (2-9) per 117-125 con ben 35 punti di Shaedon Sharpe e 17 punti e 12 assist di Jhrue Holiday – 25 punti di Saddiq Bey e 22 di Trey Murphy III per i Pelicans. I Golden State Warriors (7-6) prevalgono sui San Antonio Spurs (8-3) col punteggio di 120-125 grazie ai 46 punti di uno scatenato Steph Curry, con 28 punti di Jimmy Butler III – ai texani non bastano le triple doppie di Victor Wembanyama (31 punti, 15 rimbalzi e 10 assist) e di Stephon Castle (23 punti, 10 rimbalzi e 10 assist) ad evitare il ko. Successo anche per i Phoenix Suns (7-5) sui Dallas Mavericks (3-9) per 114-123 con 26 punti di Devin Booker e 23 di Grayson Allen – 17 punti e 9 assist per Brandon Williams per i ‘Mavs’.

Gli Oklahoma City Thunder (12-1) fanno la voce grossa contro i Los Angeles Lakers (8-4) per 121-92 con 30 punti e 9 assist di Shai Gilgeous-Alexander e 21 punti di Isaiah Joe entrato a partita in corso – 19 punti, 7 rimbalzi e 7 assist di Luka Doncic tra i giallo-viola. Gli Atlanta Hawks (7-5) sconfiggono a domicilio i Sacramento Kings (3-9) col punteggio di 100-133: tripla doppia accarezzata da Jalen Johnson (24 punti, 10 rimbalzi e 8 assist) e 21 punti di Onyeka Okongwu, con 20 punti di Keon Ellis per i californiani subentrato dalla panchina. Nel match che chiudeva la lunga notte NBA i Denver Nuggets (9-2) battono i Los Angeles Clippers (3-8) per 116-130 con addirittura 55 punti e 12 rimbalzi di Nikola Jokic e 18 punti di Aaron Gordon – 23 punti e 8 rimbalzi di James Harden e 18 punti con 9 rimbalzi di Ivica Zubac tra i padroni di casa.

I RISULTATI DELLA NOTTE NBA

Charlotte Hornets-Milwaukee Bucks 111-100

Detroit Pistons-Chicago Bulls 124-113

New York Knicks-Orlando Magic 107-124

Boston Celtics-Memphis Grizzlies 131-95

Miami Heat-Cleveland Cavaliers 116-130

Houston Rockets-Washington Wizards 135-112

New Orleans Pelicans-Portland Trail Blazers 117-125

San Antonio Spurs-Golden State Warriors 120-125

Dallas Mavericks-Phoenix Suns 114-123

Oklahoma City Thunder-Los Angeles Lakers 121-92

Sacramento Kings-Atlanta Hawks 100-133

Los Angeles Clippers-Denver Nuggets 116-130