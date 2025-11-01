Napoli bloccato dal Como, la Roma può balzare in testa. Spalletti vince al debutto con la Juventus: lotta scudetto accesissima

Oggi si sono giocate tre partite valide per la decima giornata della Serie A. C’era grandissima attesa per il Napoli, ma la capolista si è fatta bloccata sullo 0-0 dal Como di fronte al proprio pubblico dello Stadio Maradona e ora rischia il sorpasso in testa alla classifica: la Roma si trova a -1 e domani sera incrocerà il Milan nel big match di questo turno (tra l’altro i rossoneri aggancerebbero i giallorossi in caso di successo).

Passo falso dei Campioni d’Italia contro la grande rivelazione di questo campionato, che occupa la sesta piazza a cinque lunghezze dalla vetta. La lotta scudetto sembra infiammarsi ulteriormente, anche perché l’Inter potrebbe portarsi a -1 dagli azzurri nel caso in cui dovesse riuscire a espugnare il campo del Verona, terzultimo in graduatoria.

L’Atalanta non riesce invece a decollare: dopo quattro pareggi consecutivi, la Dea crolla per 1-0 sul campo dell’Udinese e continua a stazionare a metà classifica, vedendo tra l’altro superata proprio dai bianconeri. La rete di Zaniolo al 40′ ha fatto la differenza, come ha fatto la differenza l’arrivo di Luciano Spalletti sulla panchina della Juventus: buona la prima per il nuovo tecnico, ma il 2-1 sul campo della Cremonese è stato particolarmente sudato.

Kostic ha aperto le marcature al 2′, Cambiaso ha siglato il raddoppio al 68′, poi Vardy ha accorciato le distanze all’83mo minuto e ha messo in difficoltà i piemontesi nel finale. Arriva il secondo successo di fila della Juventus, che ha provvisoriamente agganciato Inter e Milan a quota 18 (le milanesi hanno disputato un incontro in meno) e si è portata a -4 dal Napoli.

RISULTATI SERIE A OGGI

Udinese-Atalanta 1-0

Napoli- Como 0-0

Cremonese-Juventus 1-2

CLASSIFICA SERIE A

Napoli 22*, Roma 21, Inter 18, Milan 18, Juventus 18*, Como 17*, Bologna 15, Udinese 15*, Cremonese 14*, Sassuolo 13, Atalanta 13*, Lazio 12, Torino 12, Cagliari 9, Parma 7, Lecce 6, Pisa 5, Verona 5, Fiorentina 4, Genoa 3. *= 1 partita in più.