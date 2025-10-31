Calcio a 5, Feldi Eboli a punteggio pieno e vittoria del Napoli nel derby campano del 6° turno in Serie A

Calato il sipario sul sesto turno della Regular Season di Serie A di calcio a 5 2025-2026. La Feldi Eboli si conferma a punteggio pieno, con cinque partite completate nel torneo nazionale (un incontro in meno). Vittoria per 7-4 delle Volpi, capaci di sbancare il campo di Mantova, recuperando lo svantaggio di 3-2 nella prima frazione. Decisive le marcature di Kenji, Felipinho e Di Stanio negli ultimi scampoli del match.

Rotonda l’affermazione del Napoli contro Avellino nel derby campano. Partita, come da previsioni, molto tesa e sentiza, come il cartellino rosso di Suazo nella ripresa certifica. Successo netto dei partenopei 5-1. Guilhermao e Jurlina hanno aperto le danze, con gli irpini a tenere la scia grazie a Prea. Nel secondo periodo i napoletani hanno dilagato con Perugino e le doppiette di Jurlina e Guilhermao.

A completare il quadro degli anticipi di questo turno sono state L84 e Genzano, coi neroverdi usciti vittoriosi di misura grazie al gol al 7′ di Braga. Feldi, dunque, al comando con 15 punti, seguita da L84 (12) e Sala Consilina con 10.