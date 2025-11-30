Myriam Sylla torna in campo e fa la differenza in Turchia: punti di spessore con Aydin e Aras Kargo ko

Dopo aver goduto di un po’ di riposo in occasione dell’andata dei sedicesimi di finale della CEV Cup contro il Porto, Myriam Sylla è tornata in campo in occasione dell’ottava tappa della Sultanlar Ligi, il massimo campionato turco di volley femminile. L’azzurra prosegue la propria stagione di spessore, mettendo a segno 10 punti (3 muri, 37% in attacco, 32% in ricezione) e contribuendo in maniera importante al successo del suo Galatasaray Istanbul in casa del poco quotato Aras Kargo.

Le ragazze di coach Massimo Barbolini hanno perso a sorpresa il primo set in volata, ma poi hanno dato una svolta all’incontro e si sono imposte per 3-1 (23-25; 25-21; 25-19; 25-13). Il martello italiano è stato affiancato di banda da Ilkin Aydin (17 punti, 5 muri), in doppia cifra anche l’opposto Alexia Ioana Carutasu (17 punti), che ha sostituito Kaja Grobelna (8) dopo il primo set. Si è ben espressa anche la centrale Wang Yuanyuan (12) spalleggiata da Yasemin Guveli (3) sotto la regia di Britt Bongaerts.

Tra le fila dell’Aras Kargo le migliori sono state Martha Evdokia Anthouli (19 punti), Ana Karina Olaya Gamboa (8) e Diaris De La Caridad Perez Ramos (8). Il Galatasaray Istanbul si conferma al terzo posto in classifica generale con 19 punti all’attivo, a -5 dal VakifBank Istanbul di coach Giovanni Guidetti e a -4 dal Fenerbahce Istanbul di Alessia Orro e Marcello Abbondanza. Prossimo impegno domenica 7 dicembre (ore 15.00) di fronte al proprio pubblico del Burhan Felek Saloni contro il Turk Hava Yollari.