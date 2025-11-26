Myriam Sylla non debutta in CEV Cup: Barbolini ruota la rosa e il Galatasaray vince in trasferta

Myriam Sylla non è scesa in campo alla Dragao Arena di Porto, dove il suo Galatasaray Istanbul ha fatto il proprio debutto stagionale in Europa. La schiacciatrice non ha infatti disputato l’andata dei sedicesimi di finale della CEV Cup, la seconda competizione continentale per importanza. Giornata di riposo per l’azzurra, che sta fornendo un apporto determinante e di notevole caratura tecnica nel campionato turco, dove è solita fare la differenza a suon di punti.

Il coach Massimo Barbolini ha fatto deciso di adottare un parziale turnover, risparmiando la Campionessa Olimpica e del mondo, l’opposto Kaja Grobelna e l’altra attaccante Ilkin Aydin. Le giallorosse hanno perso il primo set contro il poco quotato Porto, ma poi hanno ribaltato la contesa in terra lusitana e si sono imposte per 3-1 (22-25; 25-19; 25-21; 25-23). A mettersi maggiormente in luce sono state Alexandra Frantti (19 punti), Alexia Carutasu (17) e Martyna Lukasik (11) contro il sestetto di Shainah Joseph (21) e Saska Djurovic (12).

Il Galatasaray Istanbul ha compiuto un passo importante verso la qualificazione agli ottavi di finale, ma per superare il turno dovrà conquistare almeno due set nel match di ritorno che ospiterà mercoledì 3 dicembre (ore 17.30) al Ferek Salonu della metropoli anatolica. In caso di promozione l’avversaria sarà la vincente del confronto tra il Darta Bevo Roeselare e il Dukla Liberec (0-3 nella sfida d’andata). Myriam Sylla dovrebbe tornare in campo domenica 30 novembre (ore 14.00) per la trasferta sul campo dell’Aras Kargo, valida per l’ottava giornata del campionato turco.