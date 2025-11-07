Musetti è in finale ad Atene! Vince la battaglia con Korda, ora sfida con Djokovic per andare a Torino

Lorenzo Musetti è ad una sola vittoria dalla qualificazione alle ATP Finals di Torino. Il toscano vede il baratro, salva un match point, ma alla fine riesce a vincere la semifinale dell’ATP 250 di Atene contro l’americano Sebastian Korda. L’azzurro si è imposto in tre set con il punteggio di 6-0 5-7 7-5 dopo due ore e ventidue minuti di gioco. Adesso per Musetti ci sarà una clamorosa finale contro Novak Djokovic, che vale il titolo in Grecia, ma soprattutto darebbe la certezza per Lorenzo di essere a Torino, superando proprio all’ultimissima curva Felix Auger-Aliassime.

Dopo un primo set semplicemente irreale da parte di Musetti, poi la partita è cambiata ed è diventata tiratissima. Musetti chiude con il 69% dei punti con la prima di servizio contro il 63% dell’americano, che ha avuto un rendimento leggermente migliore dell’italiano con la seconda (55% contro 54%).

Il primo set è un monologo di Musetti. Un dominio semplicemente incredibile quello dell’azzurro, che parte subito con il break a zero in apertura. Il toscano si procura altre due palle break nel terzo gioco e sfrutta subito la prima con il passante di rovescio che porta Korda a sbagliare la volée. Korda naufraga completamente nel quinto game, quando Musetti si porta sullo 0-40 e sulla seconda palla break tira fuori una volée di rovescio clamorosa. In appena venti minuti è 6-0 per Musetti, semplicemente perfetto.

Korda si sblocca in avvio di secondo set, tenendo il turno di servizio ai vantaggi. L’americano si procura anche una palla break, ma arriva la prima esterna vincente di Musetti. Nel terzo game è l’azzurro ad avere la chance, ma sbaglia la risposta di rovescio. Dopo alcuni game tranquilli per chi è al servizio, si arriva nel settimo gioco, quando Musetti ha un’altra palla break in suo favore ed arriva l’errore di dritto in corridoio da parte di Korda. L’americano, però, reagisce subito e trova l’immediato controbreak. Sembra un set dirottato verso il tiebreak, ed invece nel dodicesimo game Korda piazza tre dritti clamorosi e strappa zero il servizio a Musetti, prendendosi il set per 7-5.

Il match scivola così al terzo set. Si segue l’andamento dei turni di servizio, con Musetti che vince i primi due game in battuto molto delicati ai vantaggi, riuscendo sempre a pareggiare. Si arriva nel fasi caldissime del match e nel decimo game succede di tutto. Korda ha un match point, ma Musetti riesce a salvarsi con un ace. Il toscano tiene il servizio con grande cuore e poi nel game successivo è lui a costruirsi una palla break, sfruttandola subito con una gran risposta di rovescio. Le emozioni non sono terminate, perché Korda ha l’occasione del controbreak, ma ancora Musetti si aggrappa alla prima. Al primo match point l’azzurro chiude sul 7-5 e tiene vivo il sogno ATP Finals.