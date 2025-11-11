Musetti-de Minaur oggi in tv, ATP Finals 2025: orario, programma, streaming

Lorenzo Musetti contro Alex de Minaur, tutto in una sera torinese per rimanere in corsa nelle ATP Finals. Il discorso è vivo soprattutto per il toscano, che dopo la sconfitta contro Taylor Fritz ha bisogno di dimenticare quanto accaduto con l’americano e recuperare energie.

I precedenti tra il toscano e l’australiano dicono 3-1 a favore di Musetti, che dopo aver perso agli Australian Open 2022 a livello di primo turno si è sempre imposto. Particolarmente iconica la semifinale del Masters 1000 di Montecarlo, che ha lanciato forse definitivamente il 2002 di Carrara nell’albo dei grandi, più ancora della semifinale di Wimbledon (comunque mirabile) del 2024. Oggi, di fatto, a disposizione c’è un unico risultato.

Il match tra Lorenzo Musetti e Alex de Minaur si giocherà quest’oggi alle ATP Finals alle ore 14:00. Sarà possibile seguirlo in diretta tv gratis e in chiaro su Rai2, oltre che su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Diretta streaming su RaiPlay, SkyGo e Now. OA Sport offrirà inoltre la Diretta Live testuale dei singolari e del doppio di Bolelli/Vavassori, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO ATP FINALS 2025 OGGI: ORDINE DI GIOCO

Martedì 11 novembre

Ore 11:30 Granollers (ESP)/Zeballos (ARG) [3]-Bolelli (ITA)/Vavassori (ITA) [7] – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203)

Ore 14:00 Alcaraz (ESP) [1]-Fritz (USA) [6] – Diretta tv su Rai2, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203)

Ore 18:00 Cash (GBR)/Glasspool (GBR) [1]-Krawietz (GER)/Puetz (GER) [5] – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203)

Ore 20:30 Musetti (ITA) [9]-de Minaur (AUS) [7] – Diretta tv su Rai2, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203)

PROGRAMMA ATP FINALS 2025: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai2, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203)

Diretta streaming: RaiPlay, SkyGo, Now

Diretta Live testuale: OA Sport