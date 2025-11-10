Lo sfogo di Lorenzo Musetti alle ATP Finals: “Mi sta prendendo a pallate!”

Una partita difficile per Lorenzo Musetti sul veloce indoor dell’Inalpi Arena di Torino. L’esordio nelle ATP Finals per il carrarino è stato segnato da una sconfitta piuttosto netta contro l’americano Taylor Fritz, a segno col punteggio di 6-3 6-4. Un match nel quale l’azzurro ha faticato, dopo un avvio confortante, a trovare continuità la prima di servizio e leggendo sempre meno le traiettorie alla battuta dello statunitense.

Contesto di gioco che poi ha anche sorriso al californiano, capace l’anno scorso di qualificarsi all’atto conclusivo, venendo battuto da Jannik Sinner. Condizioni di gioco, dunque, particolarmente gradite al tennista statunitense, bravo a interpretare il rimbalzo sulla palla e ad avere grande consistenza col suo tennis di pressione.

Non sorprende, quindi, che al termine del sesto game del secondo set (4-2), Musetti si sia lasciato andare a uno sfogo nei confronti del suo angolo. Rivolgendosi al coach Simone Tartarini, sempre molto prodigo di consigli, il tennista italiano ha dichiarato: “Mi sta prendendo a pallate“.

Un modo di dire tipico del tennis in cui si sottolinea la superiorità nello scambio di Fritz, abilissimo a mettere tanta potenza nei suoi colpi, sfruttando soprattutto la combinazione servizio-dritto.