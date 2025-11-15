MotoGP su TV8, orario gara GP Valencia 2025: programma in chiaro e differita 16 novembre

Il Motomondiale 2025 vedrà andare in archivio la ventiduesima tappa stagionale domani, domenica 16 novembre: per il GP di Valencia, in Spagna, si disputeranno il warm up della MotoGP e, nell’ordine, le gare di Moto3, Moto2 e MotoGP.

Di seguito il calendario, il programma e l’orario d’inizio della domenica del GP di Valencia 2025, ventiduesima prova del Motomondiale delle classi MotoGP, Moto2 e Moto3. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP, in diretta streaming su Sky Go e NOW, ed in diretta live testuale su OA Sport.

La differita tv in chiaro della gara della MotoGP sarà fruibile dalle ore 16.00 su TV8 HD e tv8.it, che trasmetteranno anche le gare della Moto3, dalle ore 13.00, e della Moto2, dalle ore 14.15. Di seguito il programma del GP di Valencia 2025 del Motomondiale con le dirette e le differite proposte in tv ed in streaming.

CALENDARIO GP VALENCIA MOTOMONDIALE 2025

Domenica 16 novembre

9.40-9.50 MotoGP, GP Valencia: warm up – Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW

11.00 Moto3, GP Valencia: gara – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW, 13.00 differita TV8 HD, tv8.it

12.15 Moto2, GP Valencia: gara – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW, 14.15 differita TV8 HD, tv8.it

14.00 MotoGP, GP Valencia: gara – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW, 16.00 differita TV8 HD, tv8.it

PROGRAMMA GP VALENCIA MOTOMONDIALE 2025: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: in abbonamento su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP, differita in chiaro su TV8 HD (solo gare).

Diretta streaming: in abbonamento su Sky Go e NOW, differita gratuita su tv8.it (solo gare).

Diretta Live testuale: OA Sport.

PROGRAMMA TV8 HD

Domenica 16 novembre

13.00 Moto3, GP Valencia: gara (20 giri) – Differita TV8 HD, tv8.it

14.15 Moto2, GP Valencia: gara (22 giri) – Differita TV8 HD, tv8.it

16.00 MotoGP, GP Valencia: gara (27 giri) – Differita TV8 HD, tv8.it