MotoGP: ufficiale il calendario 2026, 22 prove in calendario. Torna il Brasile, Mugello a fine maggio

IM e Dorna Sports hanno infatti svelato il calendario del Mondiale MotoGP 2026. Un’agenda con 22 appuntamenti in calendario: si incomincerà il 1° marzo in Thailandia e si concluderà il 22 novembre a Valencia. Spicca il grande ritorno del Brasile con la tappa di Goiania il 22 marzo, seguita dalle trasferta negli Stati Uniti e in Qatar, prima di approdare in Europa.

Si ripartirà da Jerez il 26 aprile, poi a seguire Francia (10 maggio) e Catalogna (17 maggio) prima del GP d’Italia, previsto al Mugello il 31 maggio. Confermata la trasferta in Est Europa tra Ungheria (7 giugno) e Cechia (21 giugno), poi le prove in Olanda e in Germania prima di precedere una sosta estiva. Si ritornerà in Gran Bretagna (9 agosto) dopo le vacanze, poi la gara di Aragon e il weekend di Misano (11-13 settembre).

L’evento in Austria è stato spostato al 20 settembre, prima della trasferta asiatica che a ottobre proporrà nell’ordine Giappone, Indonesia, Australia e Malesia. A chiudere le gare in Portogallo e a Valencia tra il 15 e il 22 novembre. Tanti i back-to-back, con le sprint race che animeranno – come ormai consuetudine – i weekend di gara già dal sabato. Di seguito l’elenco completo di tutti gli appuntamenti in calendario.

CALENDARIO MONDIALE MOTOGP 2025