MotoGP, promossi e bocciati GP Portogallo. Bezzecchi in formato Mondiale, Bulega supera il primo esame

Penultimo appuntamento stagionale per quanto riguarda la MotoGP, che ha vissuto una Sprint e un Gran Premio di Portogallo dai connotati diametralmente opposti, almeno se si guarda all’incertezza che ha caratterizzato la lotta per i rispettivi successi. Chi sono, dunque, promossi e bocciati di Portimao?

PROMOSSI

BEZZECCHI Marco (Aprilia) – Seconda vittoria stagionale e quinta della carriera, ma soprattutto successo pieno e legittimo. A Silverstone lo conseguì grazie al ritiro di Fabio Quartararo, che stava dominando. Qui, viceversa, è tutta farina del suo sacco. Può essere un pilota da Mondiale? Quello visto in Portogallo assolutamente sì. Intanto, mette in cassaforte il terzo posto iridato del 2025. Per il 2026, si vedrà.

ACOSTA Pedro (Ktm) – Ormai è una certezza, gli alti e bassi del passato sono diventati un cattivo ricordo. Lui, senza dubbio, ha il profilo del Campione del Mondo. Ha solo bisogno di una moto in grado di portarlo davanti a tutti. Con Ktm sta facendo i numeri, lo si evince dal rendimento dei compagni di marca, ma si ritrova sempre un passo indietro rispetto a qualcun altro. Arriverà il suo giorno, forse a breve.

BULEGA Nicolò (Ducati) – Cosa gli si chiedeva di fare? Quello che ha fatto, vivere al meglio l’esperienza. Non ha sfigurato su una pista complicata, nella quale ha gareggiato con una moto sconosciuta contro chi, viceversa, conosceva a menadito i propri mezzi. La scivolata nella Sprint fa parte del gioco, il punticino conseguito domenica gli permette di scrivere il proprio nome anche nella classifica iridata 2025. Lo rivedremo a Valencia, forse più competitivo.

ALDEGUER Fermin (Ducati Gresini) – Si merita la citazione per la rabbia e la voglia con cui ha strappato il quarto posto (e le alette del codone) a Brad Binder. A conti fatti è uno dei migliori fine settimana della stagione. È sicuramente più acerbo di Acosta, ma ha anche meno esperienza. I due potrebbero instaurare un dualismo spettacolare, in futuro. Tempo al tempo.

BOCCIATI

BAGNAIA Francesco (Ducati) – Oramai è come sparare sulla croce rossa, ma uno dei “bocciati” del weekend portoghese è proprio lui. Perché non solo perde quasi completamente le possibilità di chiudere terzo nel Mondiale, ma vede addirittura minacciato il quarto posto. Non è che non ci stia provando, ma ogni giorno ce n’è una diversa e non va mai nel verso giusto. Per fortuna, il 2025 è quasi finito.

MARINI Luca (Honda) – Un weekend complessivamente sottotono, durante il quale è stato anonimo. Certo, ha molte attenuanti, però a Portimao non lo si è proprio visto competitivo, neppure nel confronto diretto con le altre Honda. A Valencia proverà a chiudere la stagione in risalita dopo il passaggio a vuoto lusitano.