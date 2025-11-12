MotoGp, Jorge Martin rivitalizzato: “Ci sarò a Valencia. Punto a un 2026 importante

Dopo una stagione con 4 infortuni e un ultimo mese e mezzo di stop, a causa di un problema fisico occorsogli nella sprint-race di Motegi, Jorge Martin è pronto a tornare in sella alla sua moto per chiudere la stagione 2025 sul tracciato Ricardo Tormo di Valencia, nella gara che concluderà la stagione ufficiale del motomondiale.

Al momento non ha ancora l’ok ufficiale per essere in sella all’Aprilia fra qualche giorno, visto che giovedì dovrà sottoporsi al “check sanitario” per ottenere l’autorizzazione a correre, ma il campione del mondo 2024, intervistato da motorsport.com ha affermato: “Non vedo l’ora di tornare con il team. Sono molto contento di come sta lavorando la squadra e voglio fare i miei complimenti all’Aprilia e a Marco (Bezzecchi, ndr) per i risultati che hanno ottenuto”.

Poi, pensando al futuro, Martin non si nasconde: “Il mio obiettivo è iniziare a preparare al meglio la prossima stagione; in questo momento non ha senso parlare di risultati, l’importante è fare chilometri e raccogliere informazioni. Voglio crescere insieme alla squadra per essere pronti in vista del 2026”.

La stagione 2026 non è poi così lontana: il calendario fissa l’opening act nel weekend che andrà dal 27 febbraio al 1° marzo prossimi in Thailandia, sul circuito Chang International Circuit di Buriram. Da quel momento in poi ripartirà la grande sfida verso Marc Marquez e la Ducati.