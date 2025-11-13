MotoGP su TV8: orari GP Valencia 2025, il programma in chiaro dal 14 al 16 novembre

Il Gran Premio della Comunità Valenciana porrà fine al Motomondiale 2025. Si gareggerà nel fine settimana del 14, 15 e 16 novembre. I primi verdetti sabato, con le qualifiche e la Sprint di MotoGP. Dopodiché, domenica, l’epilogo della stagione con le competizioni di MotoGP, Moto2 e Moto3. Subito dopo le feste d’addio di chi saluta e poi… via verso il 2026!

Sarà però un’edizione particolare, nonostante l’evento sia parte integrante del calendario dal 1999. Non bisogna dimenticare come, nel 2024, la regione sia stata colpita da un devastante disastro naturale proprio nell’imminenza del GP. L’alluvione ha avuto conseguenze ridotte sull’autodromo, ma la situazione d’emergenza ha imposto che le risorse venissero utilizzate nei soccorsi e nella ricostruzione.

Valencia non è una pista particolarmente amata dai piloti, che la considerano tortuosa e banale. Viceversa, rappresenta un’esperienza unica per gli spettatori in loco, perché è edificata all’interno di un catino che consente di vedere qualsiasi punto della pista da qualunque tribuna. Cosa succederà in questo 2025? Per scoprirlo, se non si potrà essere sul posto, è sufficiente seguire la gara in TV.

MOTOGP – PROGRAMMA GP VALENCIA 2025

VENERDÌ 14 NOVEMBRE (ORARI ITALIANI)

Ore 09:00-09:35, Moto3, Prove libere (I)

Ore 09:50-10:30, Moto2, Prove libere (I)

Ore 10:45-11:30, MotoGP, Prove libere (I)

Ore 13:15-13:50, Moto3, Pre-Qualifiche

Ore 14:05-14:45, Moto2, Pre-Qualifiche

Ore 15:00-16:00, MotoGP, Pre-Qualifiche

SABATO 15 NOVEMBRE (ORARI ITALIANI)

Ore 08:40-09:10, Moto3, Prove libere (II)

Ore 09:25-09:55, Moto2, Prove libere (II)

Ore 10:10-10:40, MotoGP, Prove libere (II)

Ore 10:50-11:05, MotoGP, Qualifiche – Q1

Ore 11:15-11:30, MotoGP, Qualifiche – Q2

Ore 12:50-13:05, Moto3, Qualifiche – Q1

Ore 13:15-13:30, Moto3, Qualifiche – Q2

Ore 13:45-14:00, Moto2, Qualifiche – Q1

Ore 14:10-14:25, Moto2, Qualifiche – Q2

Ore 15:00, MotoGP, SPRINT

DOMENICA 16 NOVEMBRE (ORARI ITALIANI)

Ore 09:40, Warm-up (Solo MotoGP)

Ore 11:00, GARA MOTO3

Ore 12:15, GARA MOTO2

Ore 14:00, GRAN PREMIO MOTOGP

MOTOGP – PALINSESTO GP VALENCIA 2025 IN TV

TV IN CHIARO – Il canale TV8 (125 SKY, 8 DT) trasmetterà gratuitamente e in diretta sia le qualifiche che la Sprint del sabato. Il Gran Premio della domenica sarà invece proposto solo in differita. Non ci sarà modo di seguire prove libere e warm-up.

TV A PAGAMENTO – Il canale monotematico Sky Sport MotoGP (208) trasmetterà in diretta ogni turno del Gran Premo di Valencia. Il canale generalista Sky Sport Uno (201) avrà a sua volta modo di proporre la medesima programmazione, salvo differenti scelte editoriali dell’azienda.

STREAMING – L’evento spagnolo potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata a chi possiede un abbonamento Sky) e attraverso il servizio streaming on demand NOW. Inoltre sarà possibile vedere TV8 anche tramite il sito internet TV8.it.

DIRETTA SCRITTA – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni del Gran Premio della Comunità Valenciana, dalla prima sessione di prove libere alla bandiera a scacchi della gara.

PROGRAMMA TV8

SABATO 15 NOVEMBRE (ORARI ITALIANI)

Ore 10.50-11.30, Diretta Qualifiche MotoGP

Ore 12.50-13.30, Diretta Qualifiche Moto3

Ore 13.45-14.25, Diretta Qualifiche Moto2

Ore 15.00 Diretta SPRINT MotoGP

DOMENICA 16 NOVEMBRE (ORARI ITALIANI)

Ore 13:00, Differita GRAN PREMIO Moto3

Ore 14:15, Differita GRAN PREMIO Moto2

Ore 16:00, Differita GRAN PREMIO MotoGP