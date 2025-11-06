MotoGP, Francesco Bagnaia: “Nel 2026 spero di non avere neanche un terzo dei problemi di quest’anno”

Francesco Bagnaia è pronto e motivato in vista dell’ultimo doppio appuntamento della stagione 2025 che andrà in scena nei prossimi due weekend tra Portimao e Valencia. In assenza dell’infortunato Marc Marquez, Pecco vuole recitare un ruolo da protagonista nel Gran Premio del Portogallo per cercare di riscattarsi dopo il ritiro causa foratura di Sepang.

“Nonostante la gomma sbagliata, eravamo comunque lì a lottare per vincere, perché stavo gestendo bene il gap da Alex Marquez ed avrei provato ad attaccare gli ultimi 5 giri. Poi è andata com’è andata, ma in ogni caso è stato un weekend positivo ed è stato bello tornare a guidare bene, nonostante il feeling non fosse quello del Giappone. In Malesia non era al massimo, ma siamo riusciti comunque a fare bene: abbiamo vinto la Sprint, abbiamo fatto la pole e domenica andavamo forte, quindi l’obiettivo qua è provare a fare lo stesso. Anche se il feeling non sarà al 100%, sarà provare a stare davanti e fare bene, anche perché il terzo posto in campionato è quello che vogliamo“, dichiara il tre volte campione iridato (fonte: Motorsport.com).

Bagnaia, attualmente quarto in classifica generale a -5 dall’Aprilia di Marco Bezzecchi, sogna un 2026 totalmente diverso rispetto a questa stagione: “Non saprei cosa dire. È stato un anno che mi ha messo veramente in difficoltà sotto più di un punto di vista e mi auguro vivamente che il prossimo anno non ci sia neanche un terzo dei problemi che ho avuto quest’anno, quindi speriamo che funzioni tutto bene“.

Sul debutto in MotoGP di Bulega come suo compagno di squadra: “Con Nicolò passiamo molto tempo insieme anche a casa. È bello soprattutto per lui, perché penso che si sia meritato questa grande opportunità. Diciamo che farlo qui non è troppo facile, però è un grandissimo pilota e, se riuscirà ad adattarsi in fretta alle gomme Michelin, potrà anche divertirsi molto, perché questa è una pista sulla quale lui va molto forte e dove la nostra moto di solito funziona bene. Nicolò è uno che preferisce fare per conto suo alla fine. Io sono a disposizione però: qualsiasi cosa mi chiederà, lo accontenterò per come posso, poi sono sicuro che a fine weekend andrà bene e sarà abbastanza avanti“.