MotoGP, Francesco Bagnaia: “Difficile accettare il cambiamento dei miei obiettivi in questo 2025”

Ultimo appuntamento del Mondiale 2025 di MotoGP all’orizzonte e per Francesco Bagnaia un’annata da dimenticare nella quale, a parte il fine-settimana in Giappone, non si è mai vista completamente la luce come si sarebbe voluto in sella alla Ducati GP25. A Valencia si affronterà quindi con uno spirito un po’ particolare quello che resta da fare nel campionato.

“È bello essere tornati qui dopo il disastro dell’anno scorso, ho grandi ricordi qui e voglio divertirmi. È difficile quest’anno sapere prima del week end il nostro reale potenziale, faremo il possibile per lottare per il podio e per le prime posizioni, per chiudere nel miglior modo possibile il 2025″, ha raccontato in conferenza stampa Pecco.

“Cosa ho imparato quest’anno? Ho vissuto più momenti negativi che positivi dopo le ultime 4 stagioni, dove un terzo posto era un risultato negativo. Ho avuto difficoltà ad accettare i risultati di questa stagione, ho cercato di lavorare e adattarmi alla moto, ma purtroppo non ci sono riuscito. La moto ha potenziale, Marquez l’ha dimostrato, ma io ho faticato. Non so se imparerò qualcosa, sicuramente mi aiuterà in futuro. Spero che quando proverò la moto nuova ritroverò le sensazioni giuste per poter ripartire bene“, ha sottolineato Bagnaia.

Sugli equilibri in pista, ha precisato: “La nostra moto è la migliore, Marc Marquez ha vinto con grande anticipo. Avere test e qualche concessione in più potrebbe essere un’opportunità, ma le regole ci sono per rendere il campionato più equilibrato e le altre case hanno sfruttato bene quel vantaggio. Ma penso che Ducati sia ancora la migliore. Marc ha fatto la differenza per tutta la stagione e probabilmente l’avrebbe fatta anche nelle ultime gare“.

In conclusione, sul miglior consiglio ricevuto in questa stagione: “In tanti vogliono consigliarti, onestamente quello che mi ha aiutato di più è stato il consiglio di divertirmi, godere quello di cui si sta vivendo. E poi anche il consiglio di cambiare l’obiettivo, che ora è la top 5. Difficile accettarlo, ma ho dovuto farlo in questa stagione“.