MotoGP, Fabio Di Giannantonio: “Non siamo costanti in partenza, il podio era il minimo oggi”

Si conclude con la vittoria di Alex Marquez la Sprint Race del Gran Premio di Valencia 2025, ultimo appuntamento della stagione del Motomondiale 2025. Sul circuito Ricardo Tormo, lo spagnolo ha sfruttato una partenza non perfetta di Bezzecchi per guadagnare la prima posizione, gestendola fino alla fine. Quinta vittoria nelle Sprint per il centauro del Team Gresini, la terza stagionale.

Seconda posizione per la KTM di Pedro Acosta (+1.149) che non ha retto il ritmo del connazionale lungo i tredici giri. Completa il podio la Ducati VR46 Racing Team di Fabio Di Giannantonio (+2.637). Il centauro italiano è riuscito negli ultimi giri a sorpassare Raul Fernandez, quarto all’arrivo (Aprilia, +3.519). Quinta piazza per Marco Bezzecchi, partito dalla pole (+3.727).

Fabio Di Giannantonio, terzo all’arrivo, ai microfoni di Sky Sport ha dichiarato: “Purtroppo non siamo costanti in partenza. È tutto l’anno che ci lavoriamo, è sempre difficile avere una regolarità di performance. Oggi siamo partiti male poi ho cercato di venire su. Raul guidava molto bene, era difficile sorpassare. Poi mi sono rilassato, ho preso spazio ed alla fine l’ho passato. Secondo me ne avevo di più, il podio era il minimo”.

“La pista è piccola, appena fai un attacco diventa difficile. Devi essere millimetrico e non perdere in uscita. Siamo tutti sul filo, fare qualcosa in più è un rischio. La cosa negativa di una moto factory è che la devi sviluppare. Alcuni pezzi vanno meglio altri peggio. La nostra moto non è stata costante come l’anno scorso. Difficile essere sempre allo stesso livello”, ha poi concluso l’italiano.