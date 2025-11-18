MotoGP, Celestino Vietti sostituisce l’infortunato Morbidelli nel test di Valencia sulla Ducati VR46

Stagione finita con due giorni d’anticipo per Franco Morbidelli, protagonista di un incidente avvenuto poco prima del via del Gran Premio della Comunità Valenciana che gli è costato la frattura del quinto metacarpo della mano sinistra. Il pilota romano deve rinunciare quindi al test ufficiale MotoGP in programma oggi proprio al circuito Ricardo Tormo di Cheste, lasciando spazio ad un esordiente assoluto.

Il team Pertamina Enduro VR46 ha deciso infatti di concedere a Celestino Vietti la possibilità di scendere in pista con la Ducati Desmosedici al posto di Morbidelli. Il 24enne piemontese è un prodotto dell’Academy VR46 ed è reduce da una discreta stagione di Moto2 chiusa al settimo posto in classifica generale con all’attivo una vittoria nella gara di casa a Misano.

“A seguito dell’infortunio alla mano sinistra riportato da Franco Morbidelli nella gara di domenica, il Pertamina Enduro VR46 Racing Team ha deciso di offrire a Celestino Vietti l’opportunità di partecipare al test ufficiale MotoGP di oggi al circuito Ricardo Tormo, insieme a Fabio Di Giannantonio. Il pilota Moto2 della VR46 Riders Academy proverà per la prima volta una MotoGP, la Ducati Desmosedici GP“, l’annuncio della squadra.

Big day today for Celestino Vietti! The first time on a MotoGP bike is unforgettable ️✨#ValenciaTest #MotoGP #PertaminaEnduroVR46RacingTeam pic.twitter.com/7Ck9FEzJYp — Pertamina Enduro VR46 Racing Team (@VR46RacingTeam) November 18, 2025

Vietti, al debutto su una MotoGP, ha commentato così la notizia ai microfoni di Sky: “Mi è stato detto domenica sera perché purtroppo Franco si è infortunato ed è rimasta la moto libera. Quando mi hanno chiamato, ho dato subito la mia disponibilità. Per combinazione avevo tutto pronto, quindi bello. Penso sarà una giornata indimenticabile, sono contentissimo“.