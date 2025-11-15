GP ValenciaMotoGP
MotoGP, Alex Marquez vince di forza la Sprint di Valencia. 3° Di Giannantonio, delude Bezzecchi
Alex Marquez si esalta al circuito Ricardo Tormo di Cheste e vince un po’ a sorpresa la Sprint del Gran Premio della Comunità Valenciana 2025, valevole come ultimo appuntamento stagionale del Mondiale MotoGP. Il catalano del team Gresini centra dunque il terzo successo dell’anno nelle gare brevi del sabato, replicando quanto fatto una settimana fa a Portimao con la sua Ducati GP24.
Il vice-campione del mondo ha fatto la differenza al via, passando il pole-man Marco Bezzecchi con una bella staccata in curva 1 e poi conservando la leadership fino alla bandiera a scacchi grazie ad un passo estremamente solido. Appuntamento rimandato con la prima vittoria (in una Sprint o in un GP) in top class per il giovane talento spagnolo Pedro Acosta, autore di un ottimo recupero dal quinto al secondo posto con la KTM.
Terza piazza al traguardo per Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46), che ha confermato dunque il risultato della qualifica superando al penultimo giro l’Aprilia Trackhouse di Raul Fernandez, mentre c’è delusione per il quinto posto finale di Bezzecchi con l’Aprilia ufficiale in seguito ad un pessimo primo giro che lo ha visto perdere cinque-sei posizioni nell’arco di poche curve.
Completano la zona punti Franco Morbidelli 6° su Ducati, Fabio Quartararo 7° su Yamaha, Brad Binder 8° su KTM e Ai Ogura 9° su Aprilia. Niente rimonta invece per Francesco Bagnaia, che non va oltre un modesto 14° posto alle spalle di Enea Bastianini dopo una qualifica da incubo con la Ducati Factory, mentre il quasi esordiente Nicolò Bulega si difende egregiamente attestandosi arrivando 16° a meno di 15 secondi dal vincitore su 13 giri con l’altra GP25 ufficiale.
Al termine della Sprint valenciana, la classifica generale del campionato vede Marc Marquez in testa con un vantaggio di 88 punti su Alex Marquez, 217 su Bezzecchi, 251 su Acosta, 257 su Bagnaia, 299 su Di Giannantonio, 314 su Morbidelli, 342 su Aldeguer e 344 su Quartararo.
CLASSIFICA SPRINT GP VALENCIA MOTOGP 2025
1 A. Marquez 19’37.490
2 P. Acosta +1.149
3 F. Di Giannantonio +2.637
4 R. Fernandez +3.519
5 M. Bezzecchi +3.727
6 F. Morbidelli +6.349
7 F. Quartararo +7.102
8 B. Binder +7.352
9 A. Ogura +7.685
10 J. Zarco +9.346
11 F. Aldeguer +10.067
12 J. Miller +11.148
13 E. Bastianini +11.911
14 F. Bagnaia +11.957
15 A. Rins +14.264
16 N. Bulega +14.951
17 M. Oliveira +15.597
18 M. Viñales +16.699
19 A. Espargarò +16.885
20 A. Fernandez +18.846
21 S. Chantra +23.028
22 J. Martin +23.655
RIT L. Marini ritiro
RIT J. Mir ritiro