Moto3, scatto di Dennis Foggia nella FP1 di Portimao davanti a Kelso e Esteban

Dennis Foggia ha chiuso al comando la prima sessione di prove libere del Gran Premio del Portogallo, ventunesimo e penultimo appuntamento del Mondiale di Moto3 2025. Sullo splendido tracciato di Portimao abbiamo assistito ad un turno lineare con sole pieno e temperature gradevoli (18° per quanto riguarda l’atmosfera, 21° sull’asfalto) con il pilota del team Aspar che, proprio sotto la bandiera a scacchi, ha messo a segno il miglior tempo.

Dennis Foggia (CFMoto Aspar) ha chiuso con il crono di 1:47.785 precedendo l’australiano Joel Kelso (KTM MTA) per 36 millesimi e lo spagnolo Joel Esteban (CF Moto Aspar) per 159. Quarta posizione per lo spagnolo David Almansa (Honda Leopard) a 274, quinta per l’argentino Valentin Perrone (Red Bull KTM Tech3) a 285, mentre è sesto lo spagnolo Maximo Quiles (CFMoto Aspar) a 305. Settima posizione per il britannico Scott Ogden (KTM CIP) a 363, ottava per il sudafricano Ruche Moodley (KTM BOE) a 366, quindi nona per il giapponese Taiyo Furusato (Honda Asia) a 417, mentre completa la top10 lo spagnolo Adrian Fernandez (Honda Leopard) a 433.

Chiude 11° Guido Pini (KTM IntactGP) a 528 millesimi dalla vetta, davanti a Stefano Nepa (Honda SIC58) a 581. Si ferma in 14a posizione Luca Lunetta (Honda SIC58) a 649 millesimi, 18° Nicola Carraro (Honda Snipers) a 1.002, quindi 20° Matteo Bertelle (KTM MTA) a 1.077.

A questo punto la classe più leggera si prepara per le pre-qualifiche delle ore 14.15 italiane (le ore 13.15 locali) che andranno a definire la top14 che domani, in occasione delle qualifiche, potrà evitare la Q1.