Moto3, Guido Pini: un solo podio e una prima stagione da rookie finora non così brillante

In attesa delle ultime due tappe europee a Portimao e Valencia, Guido Pini può considerarsi moderatamente soddisfatto per la sua stagione d’esordio nel Motomondiale. Il rookie azzurro classe 2008 aveva fatto intravedere un potenziale notevole nelle categorie propedeutiche, quindi c’era grande attesa per capire quale sarebbe stato il suo approccio in una categoria estremamente complicata come la Moto3.

Il giovane pilota toscano, costretto a saltare quasi tutti i test pre-stagionali per un infortunio, ha cominciato in ritardo dunque il suo processo di apprendistato facendo tanta fatica nei primi due round ed iniziando ad entrare in zona punti a partire da Austin. La crescita di Pini è proseguita poi comprensibilmente nella fase europea del campionato, gareggiando su alcune piste che aveva già frequentato nelle annate precedenti e colmando dunque almeno in parte quel gap di esperienza rispetto ai centauri di riferimento della categoria.

Nonostante qualche passaggio a vuoto, dovuto talvolta alla troppa foga nel tentativo di bruciare le tappe ed imitare le strepitose performance dei super rookie spagnoli Maximo Quiles e Alvaro Carpe, il nativo di Borgo San Lorenzo ha collezionato diversi piazzamenti nella top10 in questa fase centrale della stagione (tra cui un sesto posto a Barcellona e tre settimi posti) oltre ad una magnifica pole position a Brno.

Il ritorno in Asia ha confermato poi i progressi rispetto ad inizio anno di Guido, capace di competere per le posizioni di vertice in circuiti per lui nuovi come Motegi (7° con due long lap penalty) e soprattutto Mandalika. In Indonesia è arrivato infatti il primo podio nel Mondiale con un eccellente terzo posto nella volata per il successo dietro al campione iridato Josè Antonio Rueda e Luca Lunetta. L’obiettivo per il 2026 (in cui approderà al Team Leopard) dovrà essere quello di trovare una maggior costanza di rendimento ad alti livelli, navigando stabilmente nel gruppo di testa e puntando almeno alla top5 del campionato.