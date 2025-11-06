Moto3, a Portimao un appuntamento con tanti assenti e una classifica generale da definire

Siamo giunti al momento di alzare ufficialmente il sipario sul rush finale del Motomondiale edizione 2025. Nel caso della Moto3, con il titolo già ampiamente assegnato, vivremo il Gran Premio del Portogallo, ventunesimo e penultimo appuntamento del campionato, che anticiperà la tappa conclusiva, ovvero il consueto gran finale del Gran Premio della Comunitat Valenciana sul tracciato intitolato a Ricardo Tormo.

Sullo splendido tracciato di Portimao, con i suoi sali-scendi iconici e le sue curve mozzafiato, ci attende un weekend quanto mai particolare. Dopo quanto accaduto a Sepang, con il terribile incidente tra José Antonio Rueda, fresco campione del mondo, e Noah Dettwiler, tutto assume un sapore differente tra emozione e assenze pesanti.

Iniziamo intanto con il dire che i due piloti coinvolti nello scontro saranno assenti, con lo svizzero che ha vissuto giornate molto complicate e lo spagnolo che, a sua volta, è in fase di recupero. Al posto di Rueda correrà Brian Uriarte, mentre il team CIP non sostituirà Dettwiler. Mancherà anche Ryusei Yamanaka. Al suo posto sarà impegnato Hakim Danish.

In Malesia la vittoria è andata a Taiyo Furusato, mentre Angel Piqueras ha centrato il secondo posto, portandosi a +14 su Maximo Quiles per la piazza d’onore in classifica generale. David Munoz, invece, ha già concluso la stagione, per cui Joel Kelso, Alvaro Carpe e Adrian Fernandez si contenderanno la quarta posizione. In casa Italia, infine, Luca Lunetta e Guido Pini cercheranno ancora un guizzo importante in una stagione con poche soddisfazioni per i nostri colori.