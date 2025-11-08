Moto3: Piqueras davanti a tutti nelle FP2 di Portimão. Quarto Guido Pini

Si è da poco conclusa la seconda sessione di prove libere Moto3 del Gran Premio di Portogallo 2025, penultimo appuntamento del Motomondiale 2025. Sul circuito di Portimão, ancora bagnato dopo la pioggia, la migliore prestazione è stata fatta segnare da Angel Piqueras. Il pilota del Team Frinsa MT Helmets ha fatto segnare il crono di 1:59.106 anticipando di più di un secondo tutti gli avversari.

In seconda posizione si è infatti piazzato Brian Uriarte (Red Bull KTM Ajo) che paga un ritardo dalla vetta di 1.494 secondi. Terza piazza per lo spagnolo Adrian Fernandez (Leopard) che si ferma a 1.735 secondi dalla migliore prestazione. Quarto e primo degli italiani Guido Pini (Liqui Moly Dynavolt IntactGP) che si riscatta dopo un brutto venerdì chiudendo a 1.960 da Piqueras.

Quinto David Almansa (Leopard) che rimane nelle posizioni che contano dopo un venerdì positivo. Distacco di 2.202 secondi per lo spagnolo. Completano poi la top 10 Cormac Buchanan (DENSSI Racing, +2.841), Scott Ogden (CIP Green Power, +2.912), Nicola Carraro (Rivacold Snipers Team, +3.043), CAsey O’Gorman (Liqui Moly Dynavolt IntactGP, +3.111) e Eddie O’Shea (Honda, +3.216).

Distanti tutti gli altri italiani. Luca Lunetta (SIC58 Squadra Corse) e Dennis Foggia (CF Moto Aspar Team) sono caduti ad inizio turno e non hanno completato neanche un giro. Stessa sorte per Matteo Bertelle (LevelUp-MTA) e Stefano Nepa (SIC58 Squadra Corse) che rimangono nelle retrovie con 0 giri disputati.