Moto3, Joel Kelso centra la pole position a Portimao. Guido Pini è quinto

La battaglia dei cronometri la vince Joel Kelso! L’australiano, infatti, ha centrato la pole position del Gran Premio del Portogallo, ventunesimo e penultimo appuntamento del Mondiale di Moto3 2025, al termine di un turno davvero rovento. Sullo splendido scenario del tracciato di Portimao i piloti della classe più leggera ci hanno regalato una Q2 quanto mai intensa, con molteplici ribaltamenti di scenario.

La pole position, come detto, è andata all’australiano Joel Kelso (KTM MTA), che ha fatto fermare i cronometri sul tempo di 1:46.764 con 69 millesimi di vantaggio sul britannico Scott Ogden (KTM CIP), mentre completa la prima fila lo spagnolo Angel Piqueras (Honda Leopard) a 163. Quarta posizione per lo spagnolo Maximo Quiles (CFMoto Aspar) a 280 millesimi, quinta per il primo degli italiani Guido Pini (KTM IntactGP) a 297, mentre in sesta troviamo lo spagnolo Joel Esteban (Red Bull KTM Tech3) a 303.

Settima posizione per l’irlandese Casey O’Gorman (KTM Intact) a 395 millesimi dalla vetta, ottava per lo spagnolo Adrian Fernandez (Honda Leopard) a 425, quindi nona per il suo connazionale David Almansa (Honda Leopard) a 438, mentre completa la top10 l’argentino Valentin Perrone (Red Bull KTM Tech3) a 467. Si ferma in 15a posizione Luca Lunetta (Honda SIC58) a 806 millesimi, davanti a Dennis Foggia (CFMoto Aspar) a 901, mentre è 18° Stefano Nepa (Honda SIC58) a 1.483. Scatterà dalla 20a casella dello schieramento Matteo Bertelle (KTM MTA), quindi dalla 21a Nicola Carraro (Honda Snipers).

A questo punto la classe più leggera si rimbocca le maniche in vista della gara di domani che prenderà il via all’insolito orario delle ore 15.30 italiane (le ore 14.30 locali) che metterà in palio 25 punti importanti per definire la classifica generale.