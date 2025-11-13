Moto3: a Valencia impazza la sfida per il secondo posto tra Piqueras e Quiles. Ultima chance per gli italiani

Non c’è più granché da dire, ma non mancheranno comunque alcuni spunti d’interesse in occasione del GP di Valencia, ultimo appuntamento del lunghissimo Mondiale 2025 di Moto3. Con il titolo già da tempo nella tasca di José Antonio Rueda, adesso le attenzioni si sposteranno nella lotta per il posto d’onore, contesa tra due centauri.

Stiamo parlando di Angel Piqueras (FRINSA – MT Helmets – MSI) e del rookie Maximo Quiles (CFMOTO Power Electronics Aspar Team), vicinissimi in classifica con appena otto punti di scarto. Il primo pilota citato nello specifico si presenterà all’ultimo atto iberico con 271, mentre il secondo con 263.

Difficile capire chi sarà il favorito, considerando anche la grande imprevedibilità del giovane centauro, quest’anno capace di raccogliere pronti-via nove piazzamenti sul podio tra cui tre vittorie, l’ultima conquistata proprio a Portimao la settimana scorsa, a testimonianza di una seconda parte di stagione vissuta da protagonista.

Meno continuativo il rendimento del diretto avversario, al suo secondo anno nella classe più leggera: pur infatti centrando “solo” sette volte la top 3, Piqueras si è tolto lo sfizio di salire sul gradino più alto per ben quattro volte, rimanendo sempre competitivo nell’arco di tutta l’annata sportiva, dove ha provato ad insidiare Josè Antonio Rueda.

Inutile dire che i piloti saranno puntati anche su tutto lo schieramento italiano, motivato a chiudere i battenti con almeno un acuto (sperando che sia un auspicio per il 2026). Tra questi potrebbe provarci Guido Pini (Liqui Moly Dynavolt Intact GP), Mattia Bertelle (LEVEL UP -MTA), Stefano Nepa (SIC58 Squadra Corse) e Luca Lunetta (SIC58 Squadra Corse). Assestamento invece per Dennis Foggia (CFMOTO Gaviota Aspar Team), al secondo GP dopo il rientro.