MotoGP, Marco Bezzecchi: “Vogliamo continuare su questa linea anche a Valencia”

Marco Bezzecchi vuole chiudere in bellezza la sua prima stagione in Aprilia e si presenterà con i favori del pronostico a Cheste in occasione del weekend del Gran Premio della Comunità Valenciana, ultima tappa del Mondiale MotoGP 2025. Il pilota romagnolo è reduce dalla netta vittoria di Portimao e ha ormai ipotecato il terzo posto in classifica generale, avendo accumulato 35 punti di vantaggio su Francesco Bagnaia quando ne restano in palio 37.

Il Bez spera di completare a Valencia la prima doppietta Sprint+GP della carriera, per lanciare un messaggio importante al resto della concorrenza in vista di un 2026 in cui il sogno sarebbe quello di giocarsi finalmente il titolo iridato nella classe regina. Ducati resta ovviamente il punto di riferimento, soprattutto con il dominatore del 2025 Marc Marquez, ma la crescita della Casa di Noale è sotto gli occhi di tutti e potrebbe rendere ancor più affascinante la prossima stagione.

“Sono molto contento di andare a Valencia. Sarà importante cercare di fare un bel weekend per finire bene questa stagione. Inoltre, è da più di un anno che non andiamo a Valencia (l’edizione 2024 era saltata per l’alluvione, ndr), quindi sarà bello tornare lì. Cercheremo di fare un buon lavoro e di continuare su questa linea“, le dichiarazioni di Bezzecchi alla vigilia del fine settimana valenciano.