Moto3, Noah Dettwiler avrà bisogno di numerosi interventi chirurgici dopo l’incidente di Sepang

Il pilota elvetico Noah Dettwiler, rimasto coinvolto in un grave incidente a Sepang, nel corso del giro di formazione del GP della Malesia di Moto3, è ricoverato all’ospedale di Kuala Lumpur, dove dovrà sottoporsi a numerosi interventi chirurgici. Lo spagnolo Josè Rueda, a sua volta coinvolto nell’incidente, accusa invece una frattura ad una mano e numerose contusioni.

La nota stampa del CIP Green Power, team di Dettwiler: “Questa mattina, durante il giro d’uscita a Sepang, il nostro pilota Noah Dettwiler è rimasto coinvolto in un serio incidente. È stato trasferito all’ospedale di Kuala Lumpur e avrà bisogno di interventi multipli“.

Non ci saranno ulteriori notizie a breve: “È in buone mani, e vi chiediamo di rispettare la sua privacy. Non forniremo ulteriori aggiornamenti in questo momento. Noah è un guerriero, tutto il team CIP Green Power è con lui. Vi terremo aggiornati il più presto possibile“.