Monaco si sbilancia su Sinner-Alcaraz: “Potenzialmente la partita di livello più alto della storia del tennis”

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz hanno archiviato anche la pratica semifinali e arrivano da imbattuti alla super sfida che mette in palio il titolo alle ATP Finals di Torino. Di questo e di molto altro si è parlato nel corso dell’ultima puntata di TennisMania, trasmissione condotta da Dario Puppo e visibile sul canale Youtube di OA Sport, con ospite Guido Monaco.

“Alcaraz ha meno recupero, ma la partita con Aliassime non è stata molto dispendiosa. Inoltre si gioca alle 18.00, c’è tempo per recuperare. Non c’era un vero motivo affinché Alcaraz non fosse stratosferico anche su superfici indoor. Ieri ho visto qualcosa che raramente avevo ammirato su un campo da tennis. Auger-Aliassime giocava sul serio, sul livello del primo set contro Sinner, e non si capacitava di come potesse trovarsi sotto un treno nonostante stesse giocando così bene“, dichiara Monaco.

“Oggi, la sparo fortissima, per quello che ho visto io questa settimana, siamo davanti alla partita potenzialmente di più alto livello della storia del tennis. Credo che nessuno abbia mai potuto mettere in campo un livello così alto come Sinner e Alcaraz. Siamo davanti veramente a qualcosa di grandioso che fa paura agli altri perché questo è solo l’inizio. Capisco chi sia preoccupato dopo la prestazione di ieri di Alcaraz. Però Sinner ha gli argomenti per poter fare partita quantomeno pari. Se Alcaraz non fosse quello di ieri, il leggero favorito sarebbe Sinner. Io oggi non me la sento di fare previsioni“, aggiunge la voce tecnica di Eurosport.

Sui forfait di Sinner e Musetti in Coppa Davis: “Musetti ha giocato 8 settimane di fila dopo gli US Open, da Chengdu in avanti. Sinner ha giocato 12 tornei quest’anno, a causa della squalifica. Musetti ne ha giocati 21. Sinner ha giocato le Finals per la quarta volta, Musetti era alla prima esperienza. Ergo io metto in conto questa rinuncia di Musetti perché è arrivato cotto. In più ha un fatto personale. Quindi non solo facciano bene per tutelare la salute, ma nell’interesse della squadra penso sia meglio avere Sonego. Con Sinner sai che ti dà un punto e mezzo, Musetti questo non te lo garantisce“.

