Milan in testa alla Serie A, la Juventus sorride in casa. Vittoria pesante del Genoa

Oggi si sono disputate quattro partite valide per la tredicesima giornata della Serie A, con le vittorie di Juventus e Milan a fare maggiormente notizia. Primo successo casalingo per Luciano Spalletti sulla panchina dei bianconeri, che hanno sconfitto il Cagliari per 2-1: gli ospiti sono passati in vantaggio al 26′ con Esposito, ma poi ci ha pensato Yildiz con una rete al 27′ e una stoccata nel recupero del primo tempo.

I rossoneri hanno invece regolato la Lazio per 1-0 di fronte al proprio pubblico dello Stadio San Siro grazie alla stoccata di Leao al 51′ su invito di Tomori e si sono portati provvisoriamente in testa alla classifica generale con un punto di vantaggio sulla Roma e tre sul Napoli, che domani daranno vita a uno scontro diretto di fondamentale importanza in ottica scudetto. La Juventus si trova in settima piazza a cinque punti i distacco dalla vetta in una graduatoria sempre più corta.

Il Genoa ha avuto la meglio sul Verona per 2-1 in una fondamentale sfida salvezza: gli scaligeri sono passati in vantaggio al 21′ con Belghali, poi Colombo al 40′ e Thorsby al 62′ hanno ribaltato il risultato in favore dei padroni di casa. L’Udinese si è invece imposta sul campo del Parma per 2-0 grazie alla rete di Zaniolo all’undicesimo minuto e al rigore trasformato da Davis al 65′.

RISULTATI SERIE A OGGI

Juventus-Cagliari 2-1

Milan-Lazio

Genoa-Verona 2-1

Parma-Udinese 0-2