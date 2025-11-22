Lo sfogo di Charles Leclerc via radio a Las Vegas: tutta la frustrazione del pilota della Ferrari

Un’altra giornata difficile per la Ferrari in F1. Nel week end di Las Vegas la scuderia di Maranello si è distinta in negativo, viste le prestazioni in pista della SF-25. Il monegasco Charles Leclerc ha terminato le qualifiche in nona posizione, mentre il britannico Lewis Hamilton in ultima. Un time-attack disputato su pista bagnata, che ha messo in grande difficoltà la Rossa.

Nell’intervista concessa a Canal+, Leclerc è stato molto chiaro: “Da quando sono qui abbiamo sempre avuto problemi con la pioggia. Abbiamo provato di tutto, è davvero frustrante. Ma Lewis e Carlos hanno avuto gli stessi commenti, non riusciamo ad avere grip. Guidare è difficile, ma anche solamente restare in pista“, le parole del ferrarista.

Grande frustrazione che Charles ha manifestato via radio, al termine della Q3: “Oh mio Dio, che imbarazzo. Fo…….te imbarazzante, c….o. Non capisco come si possa essere così fuori ritmo. Non c’è aderenza, zero aderenza c….o!”.

Amarezza che il pilota del Principato ha comunicato anche davanti ai microfoni. Di sicuro, non sarà contento il n.1 della Ferrari, John Elkann, quando aveva dichiarato dopo il week end in Brasile che chi è alla guida dovrebbe concentrarsi più su quello che sulla dialettica.