Feliciano Lopez: “Non vedo nessuno in grado di sfidare Sinner e Alcaraz. Coppa Davis biennale? Ascoltiamo tutti…”

Feliciano Lopez, ex tennista di alto livello e attuale direttore della Final Eight di Coppa Davis a Bologna, ha approfondito diversi temi in conferenza stampa. Bella l’atmosfera a BolognaFiere e Lopez ha valutato positivamente gli aspetti organizzativi.

“A prima vista, la sensazione è molto buona. Hanno fatto un ottimo lavoro nell’organizzare tutto; l’impegno che hanno profuso è notevole, soprattutto considerando che hanno affrontato un evento molto importante a Torino la settimana prima della Coppa Davis. Le squadre sono contente, l’area giocatori è molto ampia, i campi di allenamento, il Campo Centrale. Non ci aspettavamo niente di meno, ma siamo soddisfatti“, le sue parole.

Da spagnolo, il direttore delle Finali di Davis ha valutato l’assenza tra le fila spagnole di Carlos Alcaraz: “È un peccato, perché Carlos ci teneva davvero a essere qui. Era una grande opportunità per vincere la Coppa Davis con lui in squadra. Quest’anno ci sono state diverse squadre forti che o non c’erano o, come nel caso dell’Italia, la favorita indiscussa, a cui mancavano i loro giocatori numero uno e numero due. La Germania ha Zverev; gli Stati Uniti, una potenza mondiale, non ci sono. Ci sono cose che non si possono controllare“.

Sul formato della Coppa Davis, Lopez ha dichiarato: “Non è una novità. Praticamente da quando ho iniziato a giocare, ho sentito diverse idee e formati per coinvolgere i migliori giocatori. Quando giocavo, la gente diceva che i migliori giocatori non giocavano. La realtà è che siamo arrivati ​​fin qui ascoltando tutti. L’ITF ha ascoltato capitani, federazioni, giocatori fino a raggiungere questo punto. Penso che sia un passo avanti significativo poter giocare un altro incontro a settembre con il formato andata e ritorno, quello che abbiamo storicamente utilizzato e che racchiude l’essenza di questa competizione. Abbiamo già avuto due incontri come questo e le finali a Malaga sono state un enorme successo. Siamo aperti a continuare ad ascoltare le persone, soprattutto tutte le parti coinvolte nel mondo del tennis, per cercare, se possibile, di migliorare. Questo non significa che debba essere giocato ogni due anni, ma piuttosto che siamo aperti a continuare ad ascoltare tutti affinché questo formato sia il migliore possibile“.

Sulle Finali di Davis in Italia: “Restano in Europa, il che credo sia importante: molti giocatori provengono da Parigi o Torino. Noi veniamo da Malaga, il che credo sia stato un successo per molti motivi, perché Malaga è una città che è cresciuta molto e ha molto da offrire agli appassionati di tennis che, oltre a vedere giocare il loro Paese, possono sfruttare il loro soggiorno per altre cose; anche Bologna offre questo, ha molto da offrire oltre alla competizione e penso che sia molto positivo essere qui. Il tennis italiano sta vivendo il momento migliore della sua storia, e non parlo solo di Sinner, perché quello che Jannik ha realizzato è straordinario, ma ci sono molti giocatori italiani che meritano il loro posto. Il tennis è molto popolare in Italia ora: in termini di sponsorizzazioni, interesse, i giovani vedono Jannik Sinner in TV e lo idolatrano, è un posto ideale perché il tennis continui a crescere all’interno del suo ecosistema“.

E sulla rivalità tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz: “I numeri parlano da soli. Non ho la sfera di cristallo, ma se me lo chiedete oggi, a breve termine, non vedo cambiamenti. Non vedo uno o più giocatori in grado di sfidarli per i titoli principali e per il numero uno al mondo, il trono del tennis mondiale. Tra tre anni? Forse arriverà un Sinner dalla Slovenia o un Alcaraz da un altro Paese. Nessuno lo sa, ma vedo un’enorme differenza tra loro due e tutti gli altri. Questo è il momento che sta vivendo il tennis: è giusto dire che siamo molto fortunati ad averli entrambi. Sono due personalità diverse, due grandi ambasciatori di questo sport“.