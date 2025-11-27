LIVE Scandicci-Alba Blaj, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: serve un esordio convincente

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti nella cronaca testuale in Diretta Live del match tra la Savino del Bene Scandicci e il CS Volei Alba Blaj, valido per la prima giornata della nuova Champions League che le toscane affronteranno contro il club rumeno. Ovviamente, Scandicci è la favorita per la vittoria finale, al termine del torneo, e non solo in questo specifico incontro.

La Champions League per le italiane è iniziata ieri, con la vittoria di Novara nella trasferta di Lodz per 1-3 e con il trionfo sofferto da Conegliano contro lo Zeren Spor per 3-2. Non dimentichiamo il match di Vallefoglia che ha perso i sedicesimi di finale della Challenge Cup per 3-1 contro l’AEK Atene.

Scandicci vuole la terza vittoria di fila in stagione dopo il 3-1 sul Monviso e il 3-0 sul Vallefoglia, con l’unica sconfitta in dieci partite che è stata quella contro Conegliano per 3-1. Per quanto riguarda l’Alba Blaj, sono sei le vittorie di fila nel massimo campionato rumeno ma il livello in campo questa sera sarà decisamente elevato rispetto a quello del torneo nazionale che praticano e che stanno dominando. Tuttavia, visto il primo set di Novara, e la fatica che ha fatto Conegliano ieri contro le turche di Ankara, anche le rumene non possono partire sconfitte con la speranza di regalarci comunque un match di livello.

La partita tra Savino del Bene Scandicci e il CS Volei Alba Blaj inizierà alle 20.00 e verrà disputata a Palazzo Wanny. Come detto, la squadra allenata da Marco Gaspari e trascinata dai colpi dell’italiana campionessa del Mondo e olimpica Ekaterina Antropova parte favorita ma il match potrebbe regalare non poche insidie. Segui l’incontro con la cronaca testuale di OA Sport in Diretta e in Live punto dopo punto! Buon divertimento a tutti!