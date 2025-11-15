LIVE Milano-Novara, A1 volley femminile 2025 in DIRETTA: scontro diretto per il terzo posto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti nella cronaca testuale in Diretta LIVE del match tra Numia Vero Volley Milano e Igor Gorgonzola Novara, valido per la decima giornata della Serie A1 Tigotà. Le padrone di casa sono sicuramente le favorite ma la partita preannuncia grandi scintille visto che parliamo di un vero e proprio scontro diretto per il terzo posto in classifica.

Infatti, al momento nella terza casella del campionato c’è Milano con 22 punti ma Novara segue subito dopo a quattro lunghezze di distanza che cercherà di accorciare con il match di oggi. Per la squadra capitanata da Paola Egonu c’è stato un’importante reazione dopo la sconfitta subita da Conegliano per 3-1, viste le due vittorie di fila per 1-3 contro Cuneo e per 3-1 contro Firenze.

Per quanto riguarda Novara, invece, nelle ultime tre partite sono arrivate due sconfitte, quelle contro Scandicci per 2-3 e Perugia per 3-2, ed una sola vittoria contro Vallefoglia per 3-2. La squadra di coach Lorenzo Bernardi sembra in ripresa rispetto alle prestazioni altalenanti delle ultime settimane ma continua a concedere troppi punti alle proprie avversarie: ciò rende favorita Milano per la vittoria finale del match.

La partita tra Milano e Novara inizierà alle 20.30 e verrà disputato all’Unipol Forum di Assago. I tre arbitri designato per l’incontro sono Mauro Groite come primo, Alessandro Rossi come secondo e Annarita Ferrara al videocheck per il sostegno tecnologico. Vivi l’intero match, punto dopo punto, con la cronaca testuale di OA Sport in Diretta LIVE! Buon divertimento a tutti!