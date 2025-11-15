Live RugbyLive SportRugby
LIVE Italia-Sudafrica, Quilter Nations Series rugby in DIRETTA: gli azzurri affrontano i campioni del mondo!
Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale di Italia-Sudafrica, match valido per le Quilter Nations Series 2025. Dopo l’impresa contro l’Australia gli azzurri attendono i campioni del mondo in carica per una sfida che gli appassionati attendono da tempo. Gli uomini di Gonzalo Quesada calcheranno il prato dell’Allianz Stadium di Torino con il morale alle stelle e vogliosi di disputare un’altra grande partita.
Il CT azzurro ha optato per la via della continuità operando un solo cambio rispetto alla vittoria di Udine. In prima linea Riccioni prenderà il posto di Ferrari, con il resto del XV confermato. Rivoluzione invece tra i sudafricani, con Rassie Erasmus che rivoluziona la squadra titolare dopo il successo ottenuto contro la Francia. Ben 11 i cambi per gli Springboks, con i soli Venter, Kolisi, Arendse e Willemse che partiranno dal primo minuto come contro i transallpini.
LE FORMAZIONI UFFICIALI
ITALIA: 15 Capuozzo, 14 Lynagh, 13 Brex, 12 Menoncello, 11 Ioane, 10 Garbisi, 9 Varney, 8 L. Cannone, 7 Zuliani, 6 Vintcent, 5 Zambonin, 4 N. Cannone, 3 Riccioni, 2 Nicotera, 1 Fischetti
In panchina: 16 Di Bartolomeo, 17 Spagnolo, 18 Ferrari, 19 Ruzza, 20 Favretto, 21 Odiase, 22 Page-Relo, 23 Allan
SUDAFRICA: 15 Willemse; 14 Van der Merwe, 13 Moodie, 12 Hooker, 11 Arendse; 10 Pollard, 9 Van den Berg; 8 Van Staden, 7 Dixon, 6 Kolisi; 5 Mostert, 4 Kleyn; 3 Porthen, 2 Grobbelaar, 1 Venter.
In panchina: 16 Steenekamp, 17 Louw, 18 Snyman, 19 Nortje, 20 Esterhuizen, 21 Smith, 22 Williams, 23 Libbok.
Italia-Sudafrica, match delle Quilter Nations Series 2025, inizierà alle 13.40.