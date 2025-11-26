Calcio a 5 femminile, la classifica del girone dell’Italia ai Mondiali: la differenza reti può aiutare

L’Italia ha travolto Panama con un sonoro 17-0 in occasione del proprio debutto ai Mondiali di calcio a 5 femminile, ma poi è crollata per 6-1 contro il Brasile. La nostra Nazionale occupa il secondo posto in classifica con 3 punti e una differenza reti di +12, alle spalle del Brasile (6 punti, +8), già certo di chiudere il gruppo D al primo posto. Le azzurre si giocheranno la seconda piazza, che garantisce la qualificazione ai quarti di finale, nello scontro diretto di sabato 29 novembre contro l’Iran, terzo con tre punti.

All’Italia basterà un pareggio per superare il turno, poiché le asiatiche hanno una differenza reti decisamente inferiore (+1) e sarebbe proprio questo fattore a essere preso in considerazione in caso di arrivo a pari punti. In caso di risultato favorevole, le azzurre tornerebbero in campo lunedì 1° dicembre per fronteggiare il Portogallo ai quarti di finale: sfida impegnativa contro la quotate lusitane, servirà il colpaccio per meritarsi la semifinale da disputare contro la vincente dell’incrocio tra l’Argentina e chi avrà la meglio tra Thailandia-Colombia.

Dall’altra parte del tabellone la Spagna attende una tra Polonia e Marocco, mentre il Brasile se la dovrà vedere con una tra Giappone e Tanzania. Di seguito il quadro dettagliato della classifica del girone dell’Italia ai Mondiali 2025 di calcio a 5 femminile, che si stanno disputando alla PhilSports Arena di Pasig (Manila, Filippine).

CLASSIFICA GRUPPO D MONDIALI CALCIO A 5 FEMMINILE

1. Brasile 6 punti (+8 differenza reti, 10 gol fatti e 2 subiti)

2. Italia 3 punti (+12 differenza reti, 18 gol fatti e 6 subiti)

3. Iran 3 punti (+1 differenza reti, 7 gol fatti e 6 subiti)

4. Panama 0 punti (-21 differenza reti, 2 gol fatti e 23 subiti)