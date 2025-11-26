LIVE Italia-Brasile, Mondiali calcio a 5 femminile 2025 in DIRETTA: sfida alle n.1 del ranking!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Brasile, partita valevole per la seconda giornata del Mondiale di calcio a 5 femminile 2025. A Manila (Filippine) le azzurre tornano in campo nel girone D per una sfida di altissimo livello: le ragazze di Franscea Salvatore affronteranno la corazzata brasiliana, n.1 del ranking e tra le favorite per la vittoria finale.

Il cammino dell’Italia è iniziato nel migliore con una convincente vittoria contro l’abbordabile Panama. Nella gara inaugurale di questo torneo iridato le italiane si sono imposte con un pesante 17-0, utile soprattutto per trovare fiducia e per rompere il ghiaccio in questa competizione. Le azzurre sono chiamate a gettare il cuore oltre l’ostacolo contro il Brasile in una partita che darà indicazioni importanti sul livello della formazione del Bel Paese.

Il Brasile ha esordito con una vittoria per 4-1 contro l’Iran. La formazione verdeoro ha messo in mostra una grande prestazione in un match estremamente insidioso. Le brasiliane hanno trovato il doppio vantaggio intorno al quarto d’ora di gioco, chiudendo la contesa ad inizio ripresa prima del gol della bandiera delle iraniane.

L’incontro tra Italia e Brasile è in programma per le 13.30 alla PhilSports Arena di Manila. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale di Italia-Brasile, seconda giornata dei Mondiali di calcio a 5 femminile, con aggiornamenti minuto dopo minuto per non perdere alcuna emozione. Buon divertimento!