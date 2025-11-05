LIVE Conegliano-Milano, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: sfida dal profumo di scudetto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del recupero della quarta giornata del Campionato di serie A1 di volley femminile 2025/2026 tra Conegliano e Milano. Sfida dal sapore di scudetto tra le venete campionesse in carica e la compagine meneghina, che meno di 20 giorni fa ha sorpreso le padrone di casa aggiudicandosi la Supercoppa. Al PalaVerde è atteso il pubblico delle grandi occasioni per il big match che animerà il mercoledì del volley italiano.

Le pantere guidate da coach Santarelli saranno orfane della schiacciatrice Zhu, volata in Cina per i China National Games. Le venete in campionato vantano finora un ruolino immacolato con sette vittorie in altrettanti incontri disputati. Campionesse 2024/2025 che vorranno cogliere la rivincita dopo il bruciante KO patito in Supercoppa, e si affidano come di consueto alla potenza di Haak ed alle certezze rappresentate da Lubian, Gabi e Daalderop. Scalpita Adigwe, con De Gennaro che vuole dimostrare di essere il miglior libero dopo aver ato l’addio alla nazionale.

Milano vuole dar seguito al successo maturato in Supercoppa, con coach Lavarini che suona la carica: “Nelle ultime gare abbiamo mosso dei passi in avanti. Dovremo mettere insieme questi aspetti positivi per giocare una gara di alto livello, prendendoci qualche rischio per incrinare il loro ottimo sistema di gioco”, le parole del mister delle lombarde. Paola Egonu proverà a trainare ancora una volta le sue compagne, con Danesi e Pietrini punto di forza di una squadra a trazione azzurra.

Il recupero della quarta giornata del Campionato di serie A1 di volley femminile 2025/2026 tra Conegliano e Milano inizierà alle 20.30. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta punto a punto dell’incontro. Buon divertimento a tutti!