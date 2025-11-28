Ciclocross, Flamanville ospita la seconda tappa di Coppa del Mondo. L’Italia punta su Agostinacchio

Il circuito del ciclocross internazionale è pronto a tornare subito in gara. Sarà la località francese di Flamanville ad ospitare nella giornata di domenica le gare della seconda tappa di Coppa del Mondo. Nell’ambiente azzurro, dopo gli eccellenti risultati maturati nello scorso fine settimana, c’è grande attesa per l’esordio nella competizione di Mattia Agostinacchio.

A Tabor il belga Thibau Nys ha messo subito la firma sul successo grazie ad uno splendido assolo che gli ha permesso di dominare fin dalle prime battute per poi controllare il tentativo di rientro dei rivali. I rivali, anche in vista dell’esordio stagionale di fenomeni del calibro di Van Aert e Van der Poel, tenteranno certamente di reagire per trovare il pronto riscatto ed evitare il primo allungo in classifica generale. Non ci saranno, per l’occasione, atleti italiani in gara.

Per quanto concerne la categoria élite femminile si riparte da un panorama che sarà certamente diverso rispetto all’ordine di arrivo della scorsa settimana per l’assenza della vincitrice Lucinda Brand e dell’azzurra Sara Casasola, classificatasi in seconda posizione in Repubblica Ceca.

L’Italia dopo gli ottimi risultati collezionati nella prima tappa punta forte sulle categorie giovanili. Saranno al via, infatti, Filippo Grigolini e Patrik Pezzo Rosola, terzo e quarto della gara juniores maschile, e il duo Giorgia Pelizzotti- Elisa Bianchi, a loro volta terza e quarta nella juniores femminile. Grande attenzione sulla gara under 23 per la presenza contemporanea di Stefano Viezzi, reduce dal podio di Tabor, e del campione europeo in carica Mattia Agostinacchio.