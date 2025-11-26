Ciclocross, i convocati per l’Italia per la Coppa del Mondo a Flamanville. C’è Mattia Agostinacchio

Nuovo appuntamento per la Coppa del Mondo di ciclocross. Dopo la prima tappa che si è disputata in Cechia a Tabor, questo fine settimana si correrà in Francia a Flamanville. L’Italia si presenta sulle strade francesi dopo gli ottimi risultati ottenuti all’esordio, anche se non è presente nella lista dei convocati Sara Casasola, seconda nella prova élite femminile.

Saranno invece al via tutti i protagonisti della scorsa domenica a Tabor. Tra gli junior ci saranno tra gli uomini Filippo Grigolini e Patrik Pezzo Rosola, rispettivamente terzo e quarto in Cechia; mentre tra le donne toccherà a Giorgia Pellizotti ed Elisa Bianchi, anche loro piazzate al terzo e quarto posto.

Un altro terzo posto è quello di Stefano Viezzi nella categoria Under 23 e con lui ci sarà anche il campione europeo in carica della categoria Mattia Agostinacchio, che è sicuramente tra i favoriti per la vittoria.

CONVOCATI ITALIA COPPA DEL MONDO CICLOCROSS FLAMANVILLE

UOMINI

Mattia Agostinacchio (Ef Education–Easypost–Oatly)

Francesco Dell’Olio (Fas Airport Services Guerciotti)

Pietro Deon (Asd Dp66 Pinarello)

Filippo Grigolini (Team Cingolani–Specialized)

Patrik Pezzo Rosola (Fas Airport Services Guerciotti)

Stefano Viezzi (Alpecin Deceuninck Development Team)

DONNE

Nicole Azzetti (Ale Colnago Team Asd)

Elisa Bianchi (Ale Colnago Team Asd)

Giorgia Pellizotti (Fas Airport Services Guerciotti)