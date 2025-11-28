Lewis Hamilton sarcastico dopo il flop di oggi: “La macchina? Andava come al solito. Almeno c’è bel tempo a Lusail…”

Lewis Hamilton chiude a capo chino al termine della Sprint Qualifying del Gran Premio del Qatar, ventitreesimo e penultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Sotto i riflettori del tracciato di Lusail, infatti, il pilota inglese non ha brillato e, dopo l’ultimo posto nelle qualifiche di Las Vegas, oggi non è andato oltre la 18a posizione.

La pole position della gara su distanza ridotta è andata a Oscar Piastri in 1:20.055 con 32 millesimi su George Russell, mentre è terzo Lando Norris a 230. Quarta posizione per Fernando Alonso a 395, quinta per Yuki Tsunoda a 464, mentre in sesta troviamo Max Verstappen a 473. Settimo Andrea Kimi Antonelli a 477 millesimi, ottavo Carlos Sainz a 487, quindi Charles Leclerc nono a 567, mentre Alexander Albon completa la top10 a 733.

Al termine delle Sprint Qualifying, il pilota del team di Maranello ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Sky Sport e ha usato parecchio sarcasmo: “Cos’è successo? La macchina non andava come al solito, niente di nuovo. La scelta di carica la vettura? Non ha dato risposte. Qualcosa da portare per domani? Penso di no. Almeno c’è un bel tempo…”.