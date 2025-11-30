Leonardo Fornaroli vince la FIA F2! Trionfo con una gara di anticipo

Leonardo Fornaroli è ufficialmente il campione 2025 della FIA F2. L’italiano trionfa ad una sola stagione dal titolo ottenuto in FIA F3, semplicemente il migliore durante l’intera stagione iniziata in primavera da Melbourne in Australia.

Il 20enne si è distinto con la vettura schierata dal Invicta Racing grazie al secondo posto ottenuto nella race-2 odierna alle spalle del francese Victor Martins (ART GP). Giornata da scordare, dopo una qualifica non perfetta, per Jak Crawford, atleta di DAMS ed unico rivale per il titolo del nostro connazionale.

Il piacentino diventa il primo italiano a vincere nell’attuale FIA F2, precedentemente vinsero in ‘GP2’ Davide Valsecchi (2012) e Giorgio Pantano (2008). Il nostro connazionale riesce a vincere quindi FIA F3 e FIA F2 in successione come realizzato dal brasiliano Garbiel Bortoleto (2023-2024) e dall’australiano Oscar Piastri (2020-2021).

Fornaroli, in attesa di capire dove correrà nel 2026, avrà ancora un weekend da affrontare in quel di Yas Marina ad Abu Dhabi. Per ora il n. 1 dello schieramento ha colto quattro successi tra Silverstone (Sprint Race), Spa-Francorchamps (Sprint Race) , Budapest (Feature race) e Monza (Sprint Race).