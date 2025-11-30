F1, le strategie per il GP del Qatar. Obbligatorie due soste

Mancano ormai poche ore al Gran Premio del Qatar 2025, penultimo appuntamento del Mondiale F1. Sul circuito di Losail andrà in scena una gara di fondamentale importanza per l’assegnazione del titolo. In caso di vittoria, Lando Norris potrebbe già oggi laurearsi campione ma il britannico deve superare in pista il compagno di squadra Oscar Piastri, apparso molto veloce durante tutto il weekend.

Attenzione anche all’imprevedibilità di Max Verstappen che scatterà dalla terza piazza. La FIA ha stabilito per il GP qatariota l‘obbligo di due pit-stop ed i piloti non potranno coprire più di 25 giri sullo stesso treno di gomme. Secondo Pirelli la gomma media sarà ovviamente la mescola più utilizzata dai team che poi potranno scegliere tra hard o soft.

La strategia più veloce sarebbe quella di effettuare i due pit-stop montando le gomme medie, per poi concludere la gara con un ultimo stint da gomma soft. Discorso diverso va fatto in presenza di una safety car nei primi 20 giri. Ciò permetterebbe di montare una gomma hard e successivamente una mescola media per il finale. Per chi vuole invece essere aggressivo in partenza, considerata la difficoltà nei sorpassi, potrebbe essere ideale partire con gomma soft. Probabilmente però ciò è un azzardo che solo Verstappen potrebbe tentare vista la situazione in griglia.