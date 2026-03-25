Leonardo Fornaroli completa due giorni di test a Barcellona con la McLaren MCL60: debutto positivo per l’azzurro

Leonardo Fornaroli ha fatto il suo debutto al volante di una vettura di Formula Uno, effettuando due giornate di test sul circuito di Montmelò dopo essere stato ingaggiato a fine 2025 da McLaren come pilota di riserva. Il giovane pilota piacentino, reduce da due titoli consecutivi in F3 e F2, ha completato ben 110 giri (oltre 500 chilometri) alla guida della MCL60 che prese parte al Mondiale del 2023 alternando alcuni run a basso carico e altri ad alto carico di carburante.

L’azzurro ha cominciato dunque il programma TPC organizzato dal team di Woking per consentirgli di arrivare con una buona preparazione di base nel momento in cui affronterà le varie sessioni di prove libere del venerdì (solo FP1) previste nell’arco della stagione. Fornaroli, che stava già lavorando nei mesi scorsi al simulatore e disputerà più avanti altri test privati (come fece Kimi Antonelli in Mercedes nel 2024), volerà adesso a Suzuka per raggiungere la squadra in occasione del weekend del Gran Premio del Giappone.

“È una sensazione incredibile guidare una macchina di F1 in pista. Gli ultimi due giorni sono stati fantastici, ho imparato moltissimo su tanti aspetti legati alla guida. Sebbene queste monoposto siano piuttosto diverse rispetto a quelle della nuova generazione, avere l’opportunità di essere in pista è fondamentale nel mio ruolo di pilota di riserva anche per aiutarmi nella correlazione con il lavoro al simulatore che sto portando avanti nel mio ruolo di supporto al team. Ringrazio tutti in McLaren per questa opportunità, e non vedo l’ora di tornare in macchina per continuare a crescere come pilota“, il commento del pilota italiano.

Alessandro Alunni Bravi, responsabile del programma junior driver McLaren, ha tracciato un bilancio positivo: “Il team è molto soddisfatto del test di Leonardo a Barcellona. Ha fatto grandi progressi prendendo confidenza con la monoposto in modo molto rapido, continuando a dimostrare le qualità che abbiamo visto durante la sua brillante carriera nelle categorie propedeutiche: consistenza, velocità e rapidità di apprendimento. Test come questo sono fondamentali per la sua preparazione come pilota di riserva e per il suo percorso all’interno del nostro programma. Congratulazioni a Leo per aver completato il suo primo test su una monoposto di F1, un’esperienza che non dimenticherà mai“.