Laura Bigatton: l’anno perfetto! Dallo Scudetto agli Europei, fino al sogno Los Angeles 2028
Altri video
-
Zaynab Dosso a Sprint Zone: la Regina della Velocità si racconta!
-
SPECIALE MONDIALI – Gottardi/Orsi Toth nella storia! Quarti Mondiali e ora sfida alle numero uno
-
Sani campione del mondo, Cagnin regina della Supercoppa: super puntata di Volley Night!
-
Asia D’Amato si racconta: dolore, coraggio e una rinascita da campionessa
STRIKE ZONE – OGGI OSPITE LAURA BIGATTON!
Puntata speciale di Strike Zone! ️
Con Michele Cassano e Fabrizio Rossini ai microfoni, arriva una protagonista assoluta del 2025: Laura Bigatton, lanciatrice dell’MKF Bollate e della Nazionale italiana di softball. ✨
Classe 1997, Laura ha vissuto un anno semplicemente magico:
Scudetto con Bollate, da MVP nelle Finali contro Forlì
Coppa dei Campioni
Europeo 2025 con l’Italia
Una stagione da protagonista in ogni campo del diamante! ⚾
Ma non solo softball: con Laura esploreremo le sue passioni, i suoi equilibri dentro e fuori dal campo… e soprattutto il sogno che guida ogni passo:
Los Angeles 2028.
Un viaggio fatto di lavoro, visione e voglia di superarsi.
Non perdetevi la sua storia!
#StrikeZone #LauraBigatton #SoftballItalia #MKFBollate #Azzurre #SoftballLife #Campionesse #RoadToLA2028 #OASport #Diamante