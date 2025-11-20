STRIKE ZONE – OGGI OSPITE LAURA BIGATTON!

Puntata speciale di Strike Zone! ️

Con Michele Cassano e Fabrizio Rossini ai microfoni, arriva una protagonista assoluta del 2025: Laura Bigatton, lanciatrice dell’MKF Bollate e della Nazionale italiana di softball. ✨

Classe 1997, Laura ha vissuto un anno semplicemente magico:

Scudetto con Bollate, da MVP nelle Finali contro Forlì

Coppa dei Campioni

Europeo 2025 con l’Italia

Una stagione da protagonista in ogni campo del diamante! ⚾

Ma non solo softball: con Laura esploreremo le sue passioni, i suoi equilibri dentro e fuori dal campo… e soprattutto il sogno che guida ogni passo:

Los Angeles 2028.

Un viaggio fatto di lavoro, visione e voglia di superarsi.

Non perdetevi la sua storia!

