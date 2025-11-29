Lando Norris: “Risultato buono nella Sprint, difficile superare a Lusail. Le qualifiche saranno decisive”

Non ha vinto, ma Lando Norris può essere soddisfatto al termine della Sprint Race di Lusail (Qatar), penultima tappa del Mondiale 2025 di F1. Sul circuito qatariano, il pilota della McLaren ha concluso la gara del sabato alle spalle del compagno di squadra, Oscar Piastri, e del connazionale George Russell (Mercedes). Quarta posizione per l’olandese Max Verstappen (Red Bull), a precedere il team-mate, Yuki Tsunoda, e Kimi Antonelli con l’altra W15. Male le Ferrari: 13° Charles Leclerc e 17° Lewis Hamilton.

Alla luce di questi risultati, l’iride si avvicina per Lando che, pensando al GP di domani, ha un margine di 22 lunghezze su Piastri e di 25 su Verstappen. Max ha provato a insidiare nelle prime tornate della Sprint, senza però centrare l’obiettivo. Ai microfoni, Norris ha dichiarato di non badarci più di tanto.

“Sinceramente ero più focalizzato sul seguire Russell, piuttosto che notare quanto facesse Verstappen dietro di me. Il mio obiettivo era quello di recuperare terreno, ma su questa pista è molto difficile superare anche per via del degrado delle gomme“, ha spiegato il leader del campionato.

Per questo, in vista della gara domenica, c’è questa convinzione: “Le qualifiche di oggi saranno determinanti perché la track-position può determinare il risultato finale di questo GP. La Mercedes con Russell ha dimostrato di essere forte, ma abbiamo a disposizione una macchina eccellente. Non bisogna fare altro che spingere“, ha concluso Norris.