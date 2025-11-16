L’analisi di Puppo: “Sinner alzerà il livello, Alcaraz motivato a batterlo nel giardino di casa”

La finale dei sogni è diventata realtà. Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si affronteranno oggi alla Inalpi Arena di Torino nell’ultimo atto delle ATP Finals 2025 dopo aver vinto tutti gli incontri disputati tra round robin e fase a eliminazione diretta. Di questo e di tanto altro si è parlato nel corso dell’ultima puntata di TennisMania, trasmissione condotta da Dario Puppo e visibile sul canale Youtube di OA Sport, con ospite Guido Monaco.

“Va sempre citata la sconfitta di Sinner contro Djokovic alle Finals 2023. Quella è l’ultima volta che Sinner e Alcaraz sono stati eliminati in un torneo da uno stesso avversario. Da maggio si sono sempre affrontati, Shanghai a parte. Stanno dominando“, il commento di Puppo sul dualismo tra l’azzurro e lo spagnolo in vista della finale odierna.

Sulla prestazione di Alcaraz in semifinale contro Auger-Aliassime: “Ieri abbiamo assistito al miglior set giocato da Alcaraz a livello indoor. Sono stato impressionato. Aliassime ha detto che il servizio dello spagnolo è decisamente all’altezza. Questa impellenza di Alcaraz di accorciare gli scambi lo ha portato a fare diversi serve&volley, aveva un’idea in testa per sprecare meno energie. Alcaraz ci mette un’intensità talmente alta che, venendo dalla sua stagione migliore, in cui ha superato 12.000 punti, ho avuto la sensazione che stesse gestendo un po’ le energie“.

Sulla finale di oggi: “Non c’è uno dei due che sia nettamente favorito. Al massimo si può dire 51 o 52% per uno dei due. Sicuramente Alcaraz ha una motivazione esagerata, perché qua è nel cortile preferito di Sinner e, proprio per questo, vuole batterlo. Io penso che Sinner farà un passo in più rispetto a quello che abbiamo visto in settimana. Però è vero che dall’altra parte c’è un Alcaraz che nelle ultime due partite non ha avuto pause e ha sbagliato pochissimo. Quello che mi ha colpito di Alcaraz è la risposta: non ne sbagliava una, era molto preciso. Io non cambio idea: finora Sinner non perde da due anni in questo contesto“.

