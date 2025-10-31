Judo, grande Italia nel primo giorno degli Europei U23 di Chisinau: Carnà d’oro e cinque podi!

Un’Italia in grande spolvero nella prima giornata degli Europei U23 di judo. Sui tatami della Chisinau Arena (Moldavia) sono stati ben cinque i podi conquistati dagli atleti nostrani nel day-1. L’oro è stato firmato da una grandissima Giulia Carná nei -57 kg, a segno nella finale per il titolo continentale contro la francese Alya de Carvalho.

Nei -66 kg uomini Valerio Accogli e Alessio De Luca si sono tinti di bronzo, condividendo l’ultimo gradino del podio. L’oro è andato all’azero Islam Rahimov. Gli altri due bronzi tra le fila nostrane coincidono nelle categorie di peso femminili.

Nei -48 kg Giulia Ghiglione si è messa al collo una medaglia europea prestigiosa. Il metallo più pregiato è stato griffato dalla magiara Szabina Szeleczki. Nei -52 kg Alessandra Rocco ha concluso nella top-3. Una categoria in cui la francese Pauline Cuq è stata la migliore, prevalendo nella sfida per il titolo contro la serba Nikolina Nisavic.

Nel computo giornaliero vanno contati anche 2 quinti e 2 settimi per la squadra italiana. Domani seconda giornata di gara Claudia Sperotti (Accademia Torino) nei -78 kg, Tiziana Marini (Akiyama Settimo) nei +78 kg, Bright Maddaloni Nosa (Fiamme Oro) e Manuel Parlati (Fiamme Oro) nei -81 kg, Jean Carletti (GS Esercito) e Henry Owusu Asare Owusu (Kyu Shin Do Kai Parma) nei – 100 kg.