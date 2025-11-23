Bob, Laura Nolte piazza il successo inaugurale sulla pista olimpica di Cortina

Una dominante Laura Nolte si è aggiudicata la tappa di Cortina d’Ampezzo, primo appuntamento della Coppa del Mondo di bob a 2 femminile. Sul nuovissimo budello intitolato ad Eugenio Monti non solo è andata in scena la tappa inaugurale della nuova stagione ma, soprattutto, la prova generale in vista dei Giochi Olimpici che, effettivamente, disputeranno proprio su questa pista le proprie gare.

Il successo, come detto, è andato alla tedesca Laura Nolte, con il tempo complessivo di 1:54.23 (56.98 nella prima manche e 57.25 nella seconda), la quale, quindi, sale subito in vetta alla classifica generale. Seconda posizione per la statunitense Kaysha Love (57.52 e 57.48) a 77 centesimi, quindi completa il podio la connazionale Kaillie Humphries (57.49 e 57.53), terza a 79.

Quarta posizione per la tedesca Kim Kalicki (57.45 e 57.71) a 93 centesimi dalla vetta, quinta per l’austriaca Katrin Beierl (57.56 e 57.63) a 96, mentre in sesta piazza si classifica la statunitense Elana Meyers-Taylor (57.66 e 57.65) a 1.08.

Si ferma in settima posizione la tedesca Lisa Buckwitz (57.68 e 57.79) con un distacco di 1.24, quindi ottava la svizzera Melanie Hasler (57.73 e 57.75) a 1.25, nona la canadese Melissa Lotholz (57.74 e 57.97) a 1.48, infine completa la top 10 la connazionale Kristen Bujnowski (57.87 e 57.97) a 1.61. Non erano presenti al via equipaggi italiani.