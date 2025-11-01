Jannik Sinner e Lorenzo Musetti: alleanza a distanza per fermare Auger-Aliassime e sperare in 2 italiani alle Finals

Jannik Sinner affronterà Felix Auger-Aliassime nella finale del Masters 1000 di Parigi, che andrà in scena domenica 2 novembre (ore 15.00) a La Defense Arena di Nanterre. Il fuoriclasse altoatesino, capace di travolgere lo statunitense Ben Shelton e il tedesco Alexander Zverev, se la dovrà vedere con il canadese, che ha strapazzato il monegasco Valentin Vacherot e il kazako Alexander Bublik prima di meritarsi il diritto di disputare il match che metterà in palio il trofeo.

Il 24enne andrà a caccia del successo per tornare numero 1 del mondo, visto che facendo festa sul cemento della capitale francese riuscirebbe a scavalcare lo spagnolo Carlos Alcaraz e balzerebbe al comando del ranking ATP. Jannik Sinner sarà anche un alleato di Lorenzo Musetti nella sembra più complicata rincorsa alle ATP Finals, il torneo di fine stagione riservato ai migliori otto tennisti del mondo, in programma a Torino dal 9 al 16 novembre.

Auger-Aliassime ha infatti superato il toscano nella Race issandosi all’ottavo posto e se dovesse vincere il torneo si qualificherebbe alle Finals, estromettendo Musetti dall’evento previsto nel capoluogo piemontese. Per sperare di avere due italiani al grande ballo di Torino servirebbe che Sinner vincesse il Masters 1000 di Parigi, in modo che Musetti possa giocarsi il tutto per tutto settimana prossima: dovrà vincere l’ATP 250 di Atene e Auger-Aliassime non dovrebbe arrivare in finale a Metz.

Ricordiamo che sono già matematicamente qualificati Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Alexander Zverev, Taylor Fritz, Ben Shelton e Alex de Minaur. Anche il serbo Novak Djokovic è ammesso alle Finals, ma deve ancora sciogliere le riserve sulla sua presenza a Torino: se il balcanico dovesse rinunciare, allora Musetti subentrerebbe a prescindere da come andranno i prossimi eventi.