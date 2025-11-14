Calcio, Silvio Baldini: “Abbiamo perso perché non avevamo equilibrio. Koleosho? Pensa che il mondo intero ce l’abbia con lui”

Un’amara sconfitta per la Nazionale Italiana U21 di calcio nel quinto impegno delle qualificazioni agli Europei 2027. Gli azzurrini erano attesi a una sfida complicata, affrontando la Polonia con cui condividevano il primato del Gruppo E. L’obiettivo era quello di uscire con un risultato positivo dal campo di Stettino e purtroppo il target non è stato centrato.

Un match che sembrava pendere dalla parte della compagine di Silvio Baldini, grazie alla bella marcatura di Niccolò Pisilli all’ora di gioco. Tuttavia, una brutta palla persa negli ultimi 10 minuti del confronto ha portato al pareggio dei polacchi e la compagine tricolore ha perso il proprio equilibrio. In questo modo c’è stato il raddoppio dei padroni di casa, con la sconfitta finale per 2-1.

“Un risultato che fa male perché sinceramente non pensavo che noi avremmo perso. Abbiamo fatto una buona prestazione, avendo la possibilità di raddoppiare. Dobbiamo accettare il risultato e i ragazzi siano stati comunque bravi“, ha dichiarato Baldini ai microfoni della Rai.

“Una partita come questa è fatta di episodi e in questa circostanza non dovevamo perdere l’equilibrio. Non lo avevamo e ci vuole pazienza“, ha sottolineato il CT sulla maniera in cui sono arrivate le realizzazioni della Polonia. Un match che si è chiuso in maniera negativa anche per Luca Koleosho, espulso per doppia ammonizione: “Ogni giocatore ha un suo carattere e lui è un grande calciatore, un ragazzo d’oro. Il problema è che quando prendi questi falli, reagisce in maniera che il mondo intero ce l’abbia con lui. Nel primo tempo, anche, ha preso un’ammonizione banale“, ha dichiarato Baldini.